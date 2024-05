Die (Kur)pfälzer Narren dürfen aufatmen: Der Fastnachtsumzug durch Ludwigshafen am 11. Februar 2024 kann nun doch stattfinden. Inzwischen haben sich genügend Vereine angemeldet, sagen die Veranstalter.

Wochenlang stand der geplante Fastnachtsumzug auf der Kippe - und das nach vier Jahren Corona-Pause. Der Grund: Zu wenig Anmeldungen von den Fastnachtsvereinen und Karnevalsgesellschaften aus der Region. Deshalb wurde die Anmeldefrist nochmal um zwei Wochen verlängert. Sie endete am vergangenen Donnerstag.

Und tatsächlich: Nach Angaben der Veranstalter sind nun genügend Anmeldungen eingegangen.

Fastnachtsumzug 2024 in Ludwigshafen

Zwar seien die erwünschten 70 Zugnummern noch nicht ganz erreicht, aber bis zum Ablauf der verlängerten Anmeldefrist am 14. Dezember seien täglich neue Anmeldungen eingegangen, teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketing GmbH, kurz LUKOM, am Montag mit. Weitere Anmeldungen von Fastnachtsvereinen aus der Region wurden demnach bereits angekündigt.

Deswegen heißt es am 11. Februar um 13.11 Uhr nach fünf Jahren wieder: "Ludwigshafen, ahoi!"

Fastnachtsumzug findet statt: Große Erleichterung bei Stadt und Verantwortlichen

"Ich bin sehr erleichtert, dass der Fastnachtsumzug doch stattfinden kann", erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). "Eine Absage wäre ein herber Schlag für diese traditionelle Veranstaltung gewesen. Ich danke allen Beteiligten, dass sie sich in den letzten Tagen so großartig engagiert haben, um den Umzug durch Ludwigshafen zu ermöglichen."

"Bei unserer Entscheidung spielte natürlich eine große Rolle, dass wir uns bewusst waren, dass bei einer Absage das Ende einer großen Tradition auf dem Spiel stehen könnte", so Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM. Außerdem hätten auch die Fastnachtsvereine, die sich frühzeitig angemeldet haben, bereits in ihre Auftritte investiert.

Fastnachtsumzug als Verbindung der Schwestern-Städte

Auch Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karneval-Vereine zeigte sich angesichts der Entscheidung erleichtert und glücklich: "Ich freue mich wie ein kleines Kind!" Er habe bereits vorher jedem empfohlen, sich an Fastnachtssonntag nichts vorzunehmen - außer auf den Umzug nach Ludwigshafen zu kommen.

"Natürlich läuft er. Warum? Weil er laufen muss!"

Für Heller ist der Umzug "die einzige große Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen, wo die Narren beider Seiten dafür sorgen, dass man sieht, dass wir zusammengehören."

Entscheidung bringt Planungssicherheit für Veranstalter

Dass die Entscheidung über den Umzug nun gefallen ist, war auch wichtig, um so schnell wie möglich die entsprechenden Aufträge an die unterschiedlichen Dienstleister vergeben zu können. Schließlich soll am Veranstaltungstag dann alles Notwendige zur Verfügung stehen, so Christoph Keimes von der LUKOM.

Über Weihnachten und Neujahr sollen nach Angaben der Veranstalter weitere Fastnachter für den Umzug mobilisert werden. Unter anderem sollen noch Musik- und Hexengruppen angesprochen werden, um ein rundes Zugprogramm darstellen zu können, das die Zuschauer entlang der Zugstrecke begeistern soll.