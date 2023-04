Die Eulen Ludwigshafen laden Geflüchtete aus der Ukraine am Dienstagabend zum Spiel gegen den HC Motor Zaporizhzhia ein. Damit will der Verein ein Zeichen der Solidarität setzen.

Es ist ein fast normales Handballspiel: Der ukranische Superleague-Verein HC Motor Zaporizhzhia ist zu Gast in der deutschen Liga, weil er aufgrund des Krieges zuhause nicht spielen kann. Mit 17:31 Punkten belegt die Mannschaft, die momentan in Düsseldorf untergebracht ist, derzeit den 17. Tabellenplatz in der 2. Liga. Zu Saisonende werden die Spielergebnisse aus der Gesamtwertung herausgerechnet.

Freikarten für Geflüchtete

Das Spiel am Dienstagabend gegen die Eulen hat für die Tabelle also keine Bedeutung. Vielmehr geht es um gesellschaftliche Anerkennung: "Wir setzen als Liga durch die Aufnahme des Teams aus der Ukraine ein klares Signal", sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Ein weiteres Zeichen der Solidarität: Die Eulen haben Geflüchtete aus dem Raum Ludwigshafen zum Spiel eingeladen. Über Hilfsorganisationen, etwa die "Kinderhilfe Ukraine", "Lu can help" oder "Ukraine@Waldsee" wurden im Vorfeld Freikarten verteilt.

Spieler des HC Motor Zaporizhzhia vor dem Spiel gegen den ThSV Eisenach. IMAGO IMAGO / Christian Heilwagen

Handball – und mehr

Rund um das Spiel gibt es für die Geflüchteten ein größeres Rahmenprogramm: Im Foyer der Friedrich-Ebert-Halle wollen verschiedene Sportvereine und Organisationen aus der Region den Geflüchteten ihre Angebote vorstellen und auf Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe hinweisen. Vor dem Anpfiff singt Maria Korchak die ukrainische Nationalhymne. Sie ist aus Kiew geflüchtet und als Gaststudentin an der Musik-Hochschule Mannheim eingeschrieben.

Abwechslung schaffen

Auch Hilfsorganisation aus der Region werden bei dem Spiel dabei sein – etwa die Gruppe "Ukraine@Waldsee". "Es gibt viele Nöte", berichtet Harald Wiesenberger, Freiwilliger der Hilfsorganisation, "viele Männer sind ja im Krieg, sind an der Front, einige Frauen und Kinder haben den Mann und Vater im Krieg verloren." Das Ziel der Veranstaltung: den Geflüchteten mit dem Handballspiel und dem Rahmenprogramm etwas Abwechselung und ein paar unbeschwerte Momente zu ermöglichen, jenseits der Sorgen um die Situation in der Ukraine.