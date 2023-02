Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim mit zwei Toten am Frankenthaler Landgericht hat am Vormittag das Opfer ausgesagt, das lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann aus Ludwigshafen wurde in einem Drogeriemarkt attackiert und überlebte nur durch eine Notoperation.

Der 27-jährige aus Ludwigshafen sagte aus, dass ihn der Angeklagte in dem Drogeriemarkt angesprochen hatte und gefragte habe, ob er amerikansich, türkisch oder deutsch sei? Als er gesagt habe, er sei Deutscher habe ihm der Angeklagte aus Somalia unmittelbar in die Brust gestochen. Das Opfer berichtete weiter, dass er seit dem Angriff unter Schlafprobleme leide. Außerdem sei sein Körper ständig in Alarmbereitschaft- gerade beim Einkaufen. In dem Prozess muss sich ein Mann aus Somalia verantworten. Der 26-Jährige soll im vergangenen Oktober zwei Handwerker in Ludwigshafen-Oggersheim auf offener Straße erstochen haben.