Frankenthal: Größter Erdgasspeicher im Land fast voll

Der größte unterirdische Gasspeicher von Rheinland-Pfalz in Frankenthal ist inzwischen fast vollständig gefüllt. Wie die Betreiberunternehmen dem SWR bestätigen, beträgt der Füllstand jetzt 98 Prozent.

Das ging schneller als erwartet. Im Juli hatten die Betreiber des Frankenthaler Erdgasspeichers Enovos Storage gehofft, ihn bis Ende August zu 80 Prozent voll zu haben und im Oktober vollständig. Nach Angaben der Betreiber soll der unterirdische Speicher aber bereits in den nächsten Tagen dann die 100-Prozent-Marke erreichen.

50.000 Haushalte können versorgt werden

In Frankenthal wird das Erdgas in mehreren hundert Metern tief unter der Erde in lose Sandschichten gepresst. Zwölf große Gasleitungen befördern es unter die Erde. Das Gas, das jetzt eingespeichert wird, kommt vor allen Dingen aus Norwegen, aber auch aus Afrika und der Türkei. Der Gasspeicher fasst 88 Millionen Kubikmeter und ist 2,5 Kilometer lang und 500 Meter breit. Das Gas reicht nach Angaben der Betreiber aus, um 50.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen.

Solange Gas da ist werde es eingespeist, sagen die Betreiber. Der Frankenthaler Gasspeicher ist nach ihren Angaben einer von 50 unterirdischen Speichern in Deutschland. Er sei zwar der größte in Rheinland-Pfalz - bundesweit zähle er aber zu den kleineren.