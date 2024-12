Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die in Ludwigshafen eine Frau in ihrer Wohnung angegriffen haben. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die beiden unbekannten Täter brachen laut Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Zweiten Weihnachtsfeiertag in die Wohnung der Frau in der Ludwigshafener Innenstadt nahe der Apostelkirche ein. "Dort trafen die Täter auf eine Bewohnerin und griffen diese an", teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Genauere Informationen zu möglichen weiteren Mitbewohnern und der Art des mutmaßlichen Angriffs gebe man nicht bekannt, um die Persönlichkeitsrechte der Bewohnerin zu schützen, sagte eine Polizeisprecherin.

Männer rauben dem Opfer Schmuck und Auto

Die Männer hielten sich laut Polizei mehrere Stunden in der Wohnung der Frau in Ludwigshafen auf. Sie raubten Schmuck und auch das Auto der Frau im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Die erheblich verletzte Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Polizei sucht nach Material aus Überwachungskameras

Einer der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt sein, stabil gebaut und etwa 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung, einen grauen Pullover und grau-weiß gestreifte Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen und bittet auch Geschäftsleute aus der Umgebung, Videomaterial aus Überwachungskameras zur Verfügung zu stellen.