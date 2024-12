Eine Frau ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in einem Wohngebiet in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) auf ein geparktes Auto aufgefahren. Sie wurde im umgekippten Auto eingeklemmt.

Die Leitstelle wurde gegen 7:40 Uhr am Donnerstag informiert. Die hinzu gerufene Feuerwehr stellte das auf die Fahrerseite gekippte Auto wieder auf seine vier Räder und konnte die Fahrerin befreien. Die 67-jährige Frau erlitt laut Polizei leichte Verletzungen an den Händen und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Beim Unfall wohl kein Alkohol oder Drogen im Spiel Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau in einer kleinen Seitenstraße seitlich auf das Heck eines geparkten Smarts gefahren. Da das Hinterrad bei diesem Fahrzeug sehr weit hinten sitzt, war die Frau möglicherweise mit ihrem rechten Reifen direkt auf den linken Hinterreifen des Smarts geprallt. Dadurch könnte das Fahrzeug nach oben katapultiert worden sein. Zudem hatte die Frau laut Polizei versucht gegenzulenken. Dadurch sei das Auto umgekippt. Warum die Frau in Heßheim auf den Kleinwagen auffuhr, ist laut Polizei noch nicht bekannt. SWR Bei der Frau wurden nach Angaben der Polizei keine Anzeichen auf Drogen oder Alkohol festgestellt. Warum sie auf das geparkte Auto aufgefahren war, wird noch ermittelt. Bei dem Unfall entstand schätzungsweise ein Gesamtschaden von 8.000 Euro an beiden Fahrzeugen sowie an einem angrenzenden Gartenzaun. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls.