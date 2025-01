Die Stadtverwaltung gibt an, dass bisher von den vermuteten 1000 Eidechsen 100 in den neuen Lebensraum in der Gartenstadt umgesiedelt werden konnten. Und: vermutlich werde die Umsiedlung noch Jahre andauern. Denn das Einfangen der kleinen Tiere sei mit strengen Auflagen verbunden. So können die Mauereidechsen nur in den wärmeren Monaten eingesammelt werden, wenn sie aktiv sind. Die restliche Zeit verbringen sie nämlich mit der Eiablage, der Aufzucht des Nachwuchses oder mit der Winterruhe. Also los geht es erst wieder im März, dann können die Eidechsen an der Hochstraße Nord wieder eingefangen werden. Ihr neues Zuhause wird dann eine Wiesenfläche im Westen von Ludwigshafen.