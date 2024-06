Rund 1.000 Fußball-Fans aus Dänemark campieren seit dem Wochenende auf dem Bad Dürkheimer Campingplatz. Wir haben mal geschaut, wie die Stimmung dort ist.

Wo sonst eigentlich eine weitläufige grüne Wiese ist, sieht man aktuell nur rot. Rot-weiß um genau zu sein. Rund 400 Zelte in den dänischen Nationalfarben sind auf dem Bad Dürkheimer Campingplatz direkt am Ufer des Badesees nebeneinander aufgereiht.

Und dazwischen: jede Menge Dänen in roten Trikots. Dass die Fans am Vortag erst spät vom Spiel Dänemark gegen Slowenien aus Stuttgart zurückgekommen sind, merkt man ihnen nicht unbedingt an. 1:1 ging das Spiel aus. Kein Sieg und dann noch dunkle Wolken und Regen. Und trotzdem: Die Stimmung ist gut unter den Fans.

Wir haben schon nicht ganz so gut gespielt, aber Hoffnung ist noch da. Und gute Laune sowieso!

Bier-Bowling: "A lot of wine and party all the time"

Zwischen den Spielen wird den Dänischen Gästen jede Menge Programm auf dem Campingplatz geboten. Quizspiele, Fußballturniere, der in Dänemark sehr bekannte Sänger Maelte Ebert tritt auf und Public Viewing gibt es natürlich auch. Und sonst: "Bier-Bowling", "a lot of wine" und "party all the time".

Dänische Fußballfans feiern in Bad Dürkheim

Gute Stimmung auch bei anderen Campern

"Klar, wummern manchmal die Bässe der zig Musikboxen im dänischen Camp herüber, aber, wenn überhaupt, ist das auch das einzig Störende", erzählt ein Camper, der seinen Wohnwagen etwas abseits vom "Camp Denmark" stehen hat.

Seine Frau ergänzt: "Am Anfang dachten wir uns echt noch »scheiße«, als wir mitbekommen haben, dass wir unseren Urlaub mit 1.000 Fußballfans verbringen werden. Aber es läuft viel besser als erwartet!". Insgesamt finden die beiden das Ganze eine tolle Sache.

Dauercamper Liselotte und Karl-Heinz Schmitz direkt neben dem Dänen-Camp. SWR

Ähnlich sieht das eine Dauer-Camperin, die ein Häuschen direkt neben dem "Camp Denmark" bewohnt: "Die Dänischen Fans bringen viel Stimmung, Spaß und Freude mit. Ich habe schon sehr nette Kontakte geschlossen!"

Zwischenbilanz der Leiterin

Auch die Leiterin des Knaus-Campingparks Bad Dürkheim, Claudia Höhn, zieht eine positive Zwischenbilanz: "Wir hatten ein aufregendes und sehr schönes Wochenende", erzählt sie. Sie hat den Eindruck, die dänischen Gäste würden sich sehr wohl fühlen.

Kein Wunder, das Lieblingsgetränk der Dänischen Fans sei auch noch zu Genüge da, wie eine Campingplatz-Markt-Mitarbeiterin bestätigt. "Bier haben wir genug auf Vorrat!"

Heimreise am Freitag

Am Donnerstag geht es für die Dänischen Fans noch zum Spiel Dänemark gegen England nach Frankfurt. "Da gewinnen wir aber!", sind sich die Dänischen Fans sicher. "4:0 für Dänemark!". Am Freitag reist die rot-weiße Truppe dann wieder ab.