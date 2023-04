Den eigenen CO2-Fußabdruck in Speyer herausfinden

Weniger Fleisch essen oder mal aufs Auto verzichten. Eine Mitmachaktion in der Speyerer Stadtbibliothek lädt zum nachdenken über die persönlichen CO2-Emissionen ein.

Über den Boden verteilt gibt es hier überall Fußabdrücke. Links und rechts sind die Regale mit den Büchern der Speyerer Bibliothek. Auf den Fußspuren sind Fragen notiert, die ich für mich beantworte, die Ergebnisse notiere ich auf einem Zettel. Für jede Antwort gibt es Punkte, je weniger Punkte ich bekomme, desto besser ist es für die Umwelt. So ist das Prinzip hinter dem Selbsttest zum ökologischen Fußabdruck.

Fliegen ist natürlich nicht gut fürs Klima

Bei Ernährung und Wohnen liege ich im soliden Mittelfeld, Unter anderem werde ich gefragt, wie viel Fleisch ich esse, ob ich Milchprodukte konsumiere oder wie ich wohne. Also wie viele Quadratmeter ich pro Person zur Verfügung habe. Beim Konsum schneide ich sogar richtig gut ab. Aber am Ende sieht das Ergebnis nicht so gut aus. Bei Mobilität bin ich voll durchgefallen. Die Familienbesuche in Chile oder mein altes Auto sind eben nicht gut für die eigene Klimabilanz.

Die Bibliothekarin Kerstin Bürger. SWR

Den eigenen Fußabdruck entdecken

Kerstin Bürger ist im Leitungsteam der Speyerer Stadtbibliothek und hat das Projekt mit initiiert. Sie will die Ergebnisse der Menschen gar nicht bewerten: "Die Idee dahinter ist, dass jeder für sich überlegt und sich darüber bewusst wird, wie leben wir eigentlich und ist das Leben, dass wir haben nachhaltig." Deshalb kann den Weg auch jeder für sich absolvieren und die Ergebnisse selber interpretieren. "Wenn man zu dem Ergebnis kommt, mein Lebensverhalten und mein Konsumverhalten ist völlig in Ordnung für mich persönlich, dann wird da auch keiner was dran ändern wollen. Wenn aber jemand auf die Idee kommt zu sagen, hey, da sind Stellschrauben, dann mag man vielleicht auch was ändern."

Der passende Büchertisch ist Teil der Aktion. SWR

Oft lässt sich auch nichts ändern

An diesem Mittag ist Maren Heink zu Gast. Gemeinsam mit ihrem Sohn testet sie den eigenen Klimaabdruck: "Man ist sich meistens nicht bewusst, ob man einen guten oder einen schlechten ökologischen Fußabdruck hat, aber ich glaube, ich kann zufrieden sein." Doch zum Beispiel beim Wohnen hat sie sehr viele Quadratmeter pro Person: Das liegt aber daran, dass eine Wohnung, die sie gerne hätte, deutlich teurer im Monat wäre, als das Haus. "Das lässt sich einfach grad nicht ändern", sagt sie.

Nicht nur die Aufgabe des Einzelnen

Die persönliche Verantwortung beim Klima ist ein wichtiger Baustein. Doch das Klima retten kann der Einzelne natürlich nicht – doch alle zusammen können einen Beitrag leisten. Denn natürlich sei der ökologische Fußabdruck auch von den Ölkonzernen propagiert worden, um die Verantwortung für den Umweltschutz auf den Einzelnen zu projizieren. Der Punkt ist für Bibliothekarin Kerstin Bürger wichtig: "Ich glaube, wir müssen einfach an sehr vielen Stellschrauben drehen. Das eine ist halt wirklich Industrie, das andere ist Politik und das andere ist jeder einzelne." Und in Deutschland gebe es immerhin mehr als 80 Millionen Einzelne, die etwas bewirken können.

Zwei junge Menschen erkunden den Parcour. SWR

Für mich steht am Ende fest: Zumindest mein Fahrrad könnte ich mal reparieren und damit zum SWR-Studio fahren. Das wäre besser für die Umwelt und Gesünder. Wer den Parcour in Speyer selber ausprobieren will: Während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek ist er jederzeit zugänglich und zwar bis zum 26. Mai.