Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat im Rahmen seiner Sommertour den Pfalzmarkt in Mutterstadt besucht. Der Ausbau von Photovoltaik war ein Schwerpunkt.

Der Pfalzmarkt wird eine neue Solaranlage bekommen. Die Anlage auf dem Dach der neuen Halle soll 3,2 Megawatt in der Spitze produzieren und soll den kompletten Strombedarf tagsüber decken. Solche Solaranlagen auf Dächern von Lagerhallen, hält Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) für zeitgemäß und notwendig. Der Grünen-Politiker besuchte den Pfalzmarkt im Rahmen seiner Sommertour.

Özdemir spricht sich gegen die Versiegelung weiterer Landwirtschaftlicher Flächen zur Stromgewinnung aus: "Ich selber will mich da auch outen, ich bin ein großer Freund von Photovoltaik, aber ich nicht unbedingt ein Freund von Freiflächen-PV, weil wir sowieso schon landwirtschaftliche Fläche überbucht haben." Sinn ergebe dagegen eine Agri-PV-Anlage, bei der Photovoltaik und Landwirtschaft auf der gleichen Fläche sind.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) besichtigt die neue Solaranlage des Pfalzmarktes SWR

Landwirte beklagen Preisdruck gegenüber Özdemir

Bei seinem Besuch kam Özdemir auch ins Gespräch mit Erzeugern. Er betonte, wie wichtig die Pfalz als Gemüsegarten von Deutschland sei. Die Erzeuger und die Genossenschaft haben ihrerseits erklärt, was die Region in der Landwirtschaft leisten könne.

Linda Lenz aus Hochdorf-Assenheim war beim Austausch mit Cem Özdemir dabei. Im Interview mit dem SWR sagt die junge Landwirtin: "Die Kosten steigen immer weiter an, wir verdienen aber nicht das entsprechende an den Produkten, das heißt es rechnet sich bald nicht mehr." Sie wolle den Betrieb der Eltern übernehmen, aber unter den Bedingungen sei das schwer und die Landwirte bekommen nach ihrer Aussage keine Unterstützung. Das habe sie auch im Gespräch gegenüber Özdemir gesagt.

Pfalzmarkt: Umschlag von Obst und Gemüse

Der Pfalzmarkt in Mutterstadt ist einer der größten Umschlagsplätze für Obst und Gemüse in Deutschland. 120 Landwirte beliefern die Genossenschaft täglich mit Gemüse. Die Produkte werden hier nur kurz gelagert und dann zur Verteilung in die Supermärkte der Bundesrepublik umgeladen.