Im Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Donnerstag zum zweiten Mal die Bezahlkarte für Asylbewerber ausgegeben - dieses Mal an eine fünfköpfige Familie aus der Türkei.

Die Ausgabe der Bezahlkarte für Asylbewerber nimmt im Rhein-Pfalz-Kreis jetzt langsam Fahrt auf. Am Donnerstag wurde zum zweiten Mal die Bezahlkarte ausgegeben. In einem Saalraum in der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen saßen bereits um kurz vor 9 Uhr schon die ersten, die auf die Bezahlkarte gewartet haben - eine fünfköpfige Familie aus der Türkei. Sie wirkten glücklich und erleichtert. Denn nachdem Geflüchtete die Karte erhalten haben, kann sie direkt genutzt werden, um beispielsweise Lebensmittel in einem Supermarkt einzukaufen.

Unterstützung durch Dolmetscherin

Bevor die zuständige Sachbearbeiterin der Familie die Karte übergab, gab es eine kurze Einweisung. Sie erklärte, was es mit der Karte auf sich hat, wie sie genutzt werden kann und wo sie an Grenzen stößt. Weil die Familie aber kein Deutsch kann, gab es Übersetzungshilfe von einer Dolmetscherin, die Türkisch sprechen kann. Ohne großen bürokratischen Aufwand wurde der Familie dann die Karte übergeben. Auf die Frage, wie es dem Familienvater geht, jetzt, nachdem er die Karte bekommen hat, antwortete er: "Ich fühle mich gut damit. Ich möchte mich gerne an die Gesetze des Landes halten und respektieren diese auch und empfinden das als eine gute Sache. Wir kommen ja nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Schutz."

Eine Familie aus der Türkei bekommt im Rhein-Pfalz-Kreis eine Bezahlkarte ausgehändigt. SWR

Bezahlkarte für Asylbewerber: Wie geht es im Rhein-Pfalz-Kreis jetzt weiter?

Im Rhein-Pfalz-Kreis bekommen jetzt alle Geflüchtete, die dem Kreis zugeteilt werden und denen Leistungen zustehen, diese Bezahlkarte. Der Kreis ist Vorreiter im Land: Die meisten anderen Kommunen warten nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz auf die Einführung der Bezahlkarte von Bund und Land, die noch einige Monate dauern werde.

Diejenigen, die die Karte im Kreis bekommen sollen, müssen keinen Antrag stellen oder ähnliches, sondern bekommen sie von einem Sachbearbeiter ausgehändigt. Es wird dafür keine extra Ausgabestelle geben, sondern die Ausgabe erfolgt im Büro des Verwaltungsmitarbeiters. Der Kreis will, dass in Zukunft alle Geflüchtete, denen Leistungen zustehen, diese Karte bekommen. Auch diejenigen, die diese Leistungen bisher in bar bekommen haben. Auf die Bezahlkarten wird der Geldbetrag geladen, den Geflüchtete für ihren Lebensunterhalt bekommen. Bisher wurde das Geld auf ein normales Konto überwiesen oder in bar ausgezahlt.

Landrat Clemens Körner: "Es ist noch nicht die große Masse - wir lernen aber von Fall zu Fall dazu"

Die Anzahl der Menschen, die im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell die Bezahlkarte bekommen, ist aktuell noch überschaubar. Wie Landrat Clemens Körner (CDU) auf SWR-Anfrage sagte, sei es momentan noch nicht so die große Masse. Es sei gut, dass die Ausgabe der Karte "tröpfchenweise" geht. Denn dann könne man Erfahrungen sammeln und diese den anderen Behörden und anderen Landkreisen und Städten weitergeben. Man lerne von Fall zu Fall dazu, weil auch Rückfragen zur Bezahlkarte kommen und die Karteninhaber bereit sind, Rückmeldungen zu geben. Es habe auch noch keine größeren Störungen bei der Ausgabe gegeben.

Erste Ausgabe der Bezahlkarte lief im Rhein-Pfalz-Kreis nicht nach Plan

Ein türkischer Staatsbürger hat als erster die Bezahlkarte bekommen. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant Ende April, sondern Anfang Mai. Der Mann, der aus seinem Heimatland geflüchtet war und Ende April im Landkreis untergebracht werden sollte, habe überraschend die Fahrt von der Erstaufnahmeeinrichtung nach Ludwigshafen nicht angetreten, teilte die Kreisverwaltung damals mit. Kurze Zeit später habe der türkische Staatsbürger die Karte dann aber doch abgeholt.

Musterkarte der Bezahlkarte für Asylbewerber im Rhein-Pfalz-Kreis SWR

Mit der neuen Karte, die auch SocialCard genannt wird, können Asylsuchende im Rhein-Pfalz-Kreis einkaufen und Bargeld abheben. Allerdings hat der Kreis die Bargeldsumme auf 200 Euro pro Monat beschränkt. Leben mehr Personen im Haushalt, erhöht sich die Summe pro Person um weitere 70 Euro. Die SocialCard basiert auf einer herkömmlichen Visa-Debitkarte und wird auf Guthabenbasis geführt. Sie unterscheidet sich optisch nicht von einer gängigen Bankkarte und kann an allen Orten, in denen auch Visa-Karten benutzt werden können, zum Einkauf genutzt werden.