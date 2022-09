Spektakuläre Aktion in Ludwigshafen: Große Bäume werden verpflanzt

In Ludwigshafen sind am Standort des geplanten neuen Polizeipräsidiums am Montag die ersten von sechs insgesamt sechs großen Eichen umgepflanzt worden. Das zog viele Schaulustige an.

Sendung am Mo. , 26.9.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz