Polizei-Neubau in Ludwigshafen: Bürger beim "Speed-Dating" mit Polizei

Rund 117 Millionen Euro soll er kosten, der Neubau des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Etwa 50 Bürger haben sich am Mittwochabend in der Staatsphilharmonie Ludwigshafen über die Baupläne informiert.

An mehreren Stationen konnten sich die Ludwigshafener über die Baupläne und ihre Auswirkungen für die Anwohner informieren. SWR

Zu dem Infoabend kamen vor allem Anwohner aus dem Bereich der künftigen Baustelle in der Heinigstraße und Hochstraße. Sie konnten sich an mehreren Stationen bei einem sogenannten Speed-Dating mit Vertretern der Polizei und des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) die Baupläne zeigen lassen und gezielt Fragen stellen.

Ludwigshafen: Häuser um Baustelle werden begutachtet

Die Fragen seien sehr positiv und sachbezogen gewesen, sagte Georg Litz, Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Ende der Veranstaltung. Da sei es beispielsweise darum gegangen, ob man während der Bauarbeiten seine Wohnung noch gut erreichen könne und ob während, aber auch nach der Bauzeit mit viel Lärm zu rechnen sei.

Auch für den geplanten Ablauf der Bauarbeiten hätten sich die Teilnehmer am Speed-Dating interessiert. Geplant sei, in diesem Sommer zunächst alle Häuser im Umfeld der Baustelle zu begutachten, erklärte Michaela Sattel vom LBB Landau. Das soll den Nachweis erleichtern, für den Fall, dass es während der Bauarbeiten zu Schäden an den Gebäuden in der Umgebung kommen sollte. In den Gesprächen habe es keinerlei Bedenken gegen Bau gegeben, resümierte der Leiter des LBB Landau, Markus Schneider.

Polizei-Neubau: Größtes Bauprojekt des LBB Landau

Im Oktober sollen bereits erste Vorarbeiten laufen, so Sattel. Im November werde dann die Baustelle eingerichtet und der Aushub der Baugrube vorbereitet. Anfang 2023 gehe ann richtig los. Die LBB-Mitarbeiterin geht davon aus, dass der Neubau 2026 steht. Aber es werde noch gut ein halbes Jahr dauern, bis die aufwändige Technik eingebaut sei. Die rund 650 Polizisten könnten deshalb voraussichtlich erst 2027 einziehen.

Mit 117 Millionen Euro sei das neue Polzeipräsidium Rheinpfalz das aktuell größte Bauprojekt des Landesbetriebs in Landau. Der Beginn der Bauarbeiten hatte sich um mehr als ein Jahr verzögert. Grund war laut LBB, dass die Pläne nochmals geändert werden mussten: Weil mehr Räume gebraucht wurden als ursprünglich gedacht, wurde das Gebäude um eine Etage aufgestockt. Eigentlich hieß es zunächst, der Neubau in der Heinigstraße sollte 2023 fertig sein.

Ludwigshafen: Künftig Polizei-Rendezvous zum Mittagessen

Nicht nur die Polizei freut sich jetzt schon auf den noch so fernen Umzug in den modernen Neubau. Auch die Ludwigshafener können davon profitieren. Denn die neue Kantine soll künftig allen Bürgerinnen und Bürger geöffnet sein. Polizeipräsident Litz sagte dazu: "da freuen wir uns ganz besonders drauf. Denn das ist eine besondere Art der bürgerfreundlichen Umgebung. Und wir möchten das auch gerne, dass der Bürger mit uns Mittag isst."