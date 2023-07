45-Jähriger stirbt bei Autounfall im Kreis Südliche Weinstraße

per Mail teilen

Ein 45-jähriger Autofahrer ist durch einen Unfall bei Essingen (Kreis Südliche Weinstraße) am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Landstraße 542 bis Mittwochmittag wegen der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr zwischen dem Essinger Ortsteil

Dreihof und Essingen. Der Polizei zufolge kam der 45-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum.

Der Baum nach dem Aufprall am Mittwochmorgen bei Essingen im Kreis Südliche Weinstraße. SWR Thilo Eickhoff

Mann prallte bei Essingen mit Auto gegen Baum

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter untersuchte am Mittwoch, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die L542 war deshalb und wegen Reinigungsarbeiten zwischen Dreihof und Essingen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte die Sperrung gegen 12 Uhr aufgehoben werden.