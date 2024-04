Speyer: Brennendes Auto rollt durch die Innenstadt

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Speyer: Am Sonntag ist ein Auto in der Innenstadt während der Fahrt in Brand geraten.

Die Feuerwehr spricht selbst von "dramatischen Szenen": Am Sonntagvormittag sei ein Mann mit seiner Begleitung durch die obere Langgasse gefahren, als plötzlich Rauch aus dem Auto quoll. Der Mann stieg demnach direkt auf die Bremse, beide stiegen aus und wählten aus sicherer Entfernung den Notruf. Das Auto hat sich am Sonntag in Speyer brennend selbstständig gemacht Feuerwehr Speyer Die Feuerwehr brauchte nur anderthalb Minuten Dann hat offenbar die Handbremse den Geist aufgegeben, und der Wagen – inzwischen lichterloh brennend – machte sich selbstständig. Dem Bericht der Feuerwehr zufolge rollte er brennend über eine Kreuzung auf die Bahnhofsstraße zu, bis er in einem Bauzaun hängenblieb. Die Feuerwehr brauchte nach eigenen Angaben nur anderthalb Minuten, um vor Ort zu sein, und begann direkt mit den Löscharbeiten. Die Polizei sperrte unterdessen die umliegenden Straßen ab. Der Fahrer gab später an, er habe die Handbremse auf jeden Fall angezogen Feuerwehr Speyer Ursache noch unklar Die Bilanz: Das Auto ist komplett kaputt, bei dem Gebäude blieb es dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr bei einem geringen Schaden. Verletzt wurde niemand. Was den Brand ausgelöst hat, ist laut Polizei noch nicht klar.