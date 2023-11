Rekordjahr für Apache 207: Bestes Youtube-Video und die meisten Streams

per Mail teilen

Das Musikvideo zum Song "Komet" des Rappers Apache 207 aus Ludwigshafen ist das Beste im Jahr 2023 auf Youtube. Der Streaming-Anbieter Spotify teilte außerdem mit, dass Apache 207 der meistgestreamte Künstler des Jahres ist.

Es ist das musikalische Jahr von Apache 207: Zuerst der Dauerhit "Komet" mit Udo Lindenberg als längster deutscher Nummer-eins-Hit. Nun auch das erfolgreichste deutsche Musikvideo auf Youtube in diesem Jahr. Der Panik-Rocker und der Rapper kamen bei ihrem ersten gemeinsamen Projekt weltweit auf 59 Millionen Views, teilte Youtube am Rande einer Gala in Berlin mit. Auch bei Apple Music eroberte das ungleiche Duo die Spitze der Streaming-Charts.

Apache 207 ist meisgestreamter Künstler auf Spotify

Der Rapper Apache 207 aus Ludwigshafen ist außerdem der in Deutschland meistgestreamte Künstler des Jahres. Das teilte der Streaming-Anbieter Spotify am Mittwoch im Zuge seines Jahresrückblicks "Wrapped" mit. Der 26-jährige Apache 207, bürgerlich Volkan Yaman, ist in Ludwigshafen aufgewachsen und zur Schule gegangen und aktuell einer der erfolgreichsten Deutschrapper.

Apache 207 beim Kesselfestival in Stuttgart 2023. SWR3 Christoph Schmidt

Song "Komet" meistgestreamter Song des Jahres

Apache 207 ist laut Spotify nicht nur der meistgehörte Künstler, sein gemeinsamer Song "Komet" mit Udo Lindenberg ist unter Spotify-Nutzern in Deutschland mit rund 176 Millionen Streams (Stand: 29. November) auch das meistgestreamte Lied des Jahres. Auf Platz zwei unter den besonders oft gehörten Songs kam US-Sängerin Miley Cyrus mit "Flowers". Die beiden Platzierungen waren auch bei Spotify-Konkurrent Apple Music identisch. Dieser hatte am Dienstag seine Jahrescharts veröffentlicht. Streaming-Dienst Deezer gab bislang keine Informationen bekannt.