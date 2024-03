AfD will vor Gericht Veranstaltung in Stadthalle Annweiler durchsetzen

Die südpfälzische Stadt Annweiler will der AfD ihre Stadthalle nicht für eine Veranstaltung vermieten. Dagegen wehrt sich die Bundespartei nun vor dem Verwaltungsgericht Neustadt.

Hintergrund ist, dass der Stadtrat Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) auf einer Sitzung Mitte Februar beschlossen hatte, die Stadthalle "Hohenstaufensaal" nicht an die AfD zu vermieten. Damit wollte der Rat ein Zeichen setzen gegen rechtsextreme Strömungen in der Partei. Die AfD stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, hieß es damals. Die Bundespartei will in dem Saal aber weiter am 23. März eine Infoveranstaltung mit ihrem Chef Tino Chrupalla abhalten.

AfD mit Eilantrag gegen Veranstaltungsverbot in Stadthalle

Deshalb hat die Partei einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht (VG) in Neustadt an der Weinstraße eingereicht. Das Gericht solle nun prüfen, ob die Partei einen Anspruch darauf hat, den Hohenstaufensaal für eine Veranstaltung zu nutzen, sagte eine Gerichtssprecherin. Die AfD beruft sich unter anderem darauf, dass die Stadt allen Parteien dieses Recht einräumt, die im Stadtrat von Annweiler vertreten sind. Dort hat die AfD einen Sitz.

Partei hat keinen gültigen Mietvertrag für Saal

Die Bundespartei hatte auch bereits vor rund zwei Wochen angekündigt, gegen die Stadt gerichtlich vorzugehen, falls sie die Veranstaltung verbieten sollte. Inzwischen ist allerdings klar, dass der Mietvertrag mit der AfD gar nicht zustande gekommen ist, weil die Bundespartei vergessen hatte, ihn durch einen Verantwortlichen unterschreiben zu lassen.

VG Neustadt: Stadt kann bis Donnerstag Stellung nehmen

Die Stadtverwaltung Annweiler hat nun noch bis Donnerstag Zeit, bei Gericht eine Stellungnahme einzureichen, so die Gerichtssprecherin. Bürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos) sagte auf SWR-Anfrage, die Stadt sei gerade dabei, die Stellungnahme vorzubereiten. Sie wolle weiter nicht an die AfD vermieten. Sollte das Gericht das anders sehen, werde man Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen, so Seyfried.