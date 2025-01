Glatteis-Unfälle in der Süd- und Vorderpfalz

Bislang ist die Rede von 30 Unfällen - und zwar Fußgänger und Radfahrer, die gestürzt sind und Autos, die ineinander gerutscht sind. Besonders viele Unfälle übrigens in der Südpfalz: Die Polizei in Landau meldet allein zehn Unfälle. Und von den fünf Verletzten bei uns kommt der am schwersten Verletzte auch aus Landau: Ein Radfahrer, der gestürzt ist und sich Knochenbrüche zugezogen hat. Ansonsten gibt’s nur Blechschäden: in Kirrweiler ist ein Autofahrer bei Glatteis gegen einen Verkehrspoller gefahren. Und auch in Bad Bergzabern wurde nur das beteiligte Auto beschädigt. Und aus der Vorderpfalz meldet die Polizei bislang drei kleinere Unfälle und zwar aus Speyer, Schifferstadt und Altrip.