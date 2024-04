Jugendliche in Ludwigshafen mit Messer verletzt: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

per Mail teilen

Ende Februar hatte ein 18-Jähriger im Streit mit anderen Jugendlichen in Ludwigshafen das Messer gezückt. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Der 18-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, wurde der Tatverdächtige vergangene Woche wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der 18-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt. Grund für den Haftbefehl war demnach, dass bei dem jungen Mann Wiederholungsgefahr bestehe.

Der Jugendliche soll vor sechs Wochen zwei Gleichaltrige in Ludwigshafen mit einem Messer verletzt haben. Sie mussten laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor waren zwei Gruppen in Ludwigshafen-Rheingönheim nachts auf der Straße miteinander in Streit geraten.