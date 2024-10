Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:36 Uhr 😻 Müde, verdrehte Katze Ich sag doch: Katze muss man sein. Kater Felix aus Neuhäusel führt nämlich ein ganz gutes Leben, wenn ich das so sehe. "So könnte ich nicht schlafen!", schreibt Sabine, die mir das Foto geschickt hat. Er läge auf "seinem" Sessel. Ja, auch das ist typisch Katze. Die Frage ist ja immer: Sind Katzen unsere Haustiere oder sind wir am Ende deren billige Bedienstete? Hmm... Danke, für dieses zuckersüße Foto von Felix, liebe Sabine! SWR

7:31 Uhr 💰 Römischer Schatz im Westerwald Dagobert Duck hätte bei diesem Anblick wahrscheinlich dicke Dollar-Zeichen in seinen Augen: Bei Herschbach im Westerwald wurde im Februar ein römischer Schatz mit 3.000 Silbermünzen gefunden. Ein Sondengänger hatte den Schatz mit seinem Metalldetektor gefunden. Die Landesarchäologie hat den Schatz dann in den vergangenen Monaten zunächst untersucht. Den Angaben zufolge sind die Münzen 1.800 Jahre alt und - sorry, Dagobert! - der materielle Wert soll eher gering sein. Dafür darf sich aber die Wissenschaft freuen, denn es sei der größte Fund dieser Art nördlich des Limes, des ehemaligen Grenzwalls der Römer. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

7:18 Uhr Quizfrage: Was ändert sich ab heute bei Winterreifen? Habt ihr in unseren Artikel geschaut, was sich im Oktober alles ändert? Ja? Dann sollte euch diese Quiz-Frage ja leicht fallen: Was ändert sich bei Winterreifen im Oktober?

Das Symbol "M+S" reicht nicht mehr aus, Winterreifen müssen das Alpine-Symbol haben.

irrelevant: Winterreifen müssen nun Spikes haben. Die gegebene Antwort ist

7:12 Uhr 🌈 Wo der Regenbogen beginnt "Laut neuer Forschung beginnt der Regenbogen am Anfang der Saarstraße" - das hat mir gestern Mittag Fey aus Idar-Oberstein geschrieben - und muss wohl bei diesem Foto damit Recht haben! SWR So schön, dass ihr mir auch nach dem Ende des Tickers gestern noch Regenbogenbilder geschickt habt. Da wirkt der dunkle und graue Morgen gar nicht mehr so trüb.

7:06 Uhr 🚆 Zugausfälle zwischen Koblenz, Andernach und Mayen Ach ja, wundert das eigentlich noch irgendwen? Es wird mal wieder gebaut - und zwar an den Lärmschutzanlagen, den Bahnsteigen und den Gleisen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Ab heute müssen Zugreisende zwischen Koblenz, Andernach und Mayen auf Ersatzbusse zurückgreifen. Die Ausfälle sollen bis einschließlich 11. Oktober dauern. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

6:57 Uhr 📷 Zeigt mir eure Vierbeiner! Ich denke mir ja so oft am Tag: Katze müsste man sein. Schlafen, fressen und zwischendurch gekrault werden - könnte schlimmer sein, nehme ich an? Und ich bin ja immer wieder so überrascht davon, wo und wie sie schlafen können! Ich habe euch gestern ein Foto von meinem Schreibtisch gemacht: SWR Wo - und vor allem wie - schlafen eure Haustiere immer? Schickt mir gerne eure Tierfotos: Schickt uns eure Fotos

6:44 Uhr 🏅 Verdienstorden für Jürgen Klopp Der frühere Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp wird heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geehrt. Zusammen mit 27 anderen Persönlichkeiten erhält der 57-Jährige kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Klopp wird offiziell als Bürger der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz geehrt. "Erfolg und Ruhm haben ihn jedoch nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen", heißt es zur Begründung. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr 🩺 Verbandsgemeinde Monsheim mit eigener Hausarztpraxis Habt ihr sowas schon mal gehört? Die Verbandsgemeinde Monsheim startet heute mit einer eigenen Hausarztpraxis. Damit soll die ärztliche Versorgung in der Region sichergestellt werden. Zwei Hausärzte werden hier als Angestellte der VG Monsheim arbeiten. Der reguläre Praxisbetrieb geht erst am Mittwoch los. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr 🌈 Regenbogen über der Eifel Ich habe euch gestern ja nach euren schönsten Regenbogen-Bildern gefragt und habe ein paar schöne Fotos von euch zugeschickt bekommen. Klaus hat mir sein Foto erst nach Ende des Morningtickers zugeschickt - aber es ist so schön, ich möchte es euch ungern vorenthalten. Schaut euch doch diese Farbenvielfalt an! Wunderschön. Klaus hat dieses Bild auf dem Weg von Föhren nach Naurath vergangenen November aufgenommen. SWR Lieber Klaus, vielen Dank, dass du uns dein Foto geschickt hast!

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag von Rheinland-Pfalz berät heute über den Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre. Anschließend können die Fraktionen Änderungen beantragen. Endgültig beschlossen werden soll der Haushaltsplan 2025/2026 im Dezember. Am Landgericht Koblenz wird der Prozess gegen drei Angeklagte fortgesetzt, die sich während der Corona-Pandemie radikalisiert haben sollen. Die drei Angeklagten sollen eine kriminelle Vereinigung gegründet haben, um sich staatlichen Corona-Maßnahmen zu widersetzen. Dazu habe die Gruppe paramilitärische Übungen durchgeführt und Waffenteile sowie Munition mit einem 3D-Drucker hergestellt, heißt es vom Gericht. In den letzten Jahren haben sich Geldautomatensprengungen so gehäuft, dass Banken sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als ihre Geldautomaten ganz oder zumindest nachts zu schließen. Doch immer öfter werden die Täter auch gefasst. Ein 34-Jähriger, der einen Geldautomaten in Mainz-Drais gesprengt haben soll, muss sich heute in Mainz vor Gericht verantworten.

6:03 Uhr ☂️ Das Wetter am Dienstag Der Dienstagvormittag hat seine trockenen Momente, doch am Nachmittag wird's wieder nass. Aber dafür wird es wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Video herunterladen (27,4 MB | MP4)