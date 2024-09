Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:43 Uhr Ergebnis zur Umfrage Achja, dieses Ergebnis wundert mich nicht, auch wenn ich eher zur Fraktion der Kuschelsockenliebhaber gehöre. Fast die Hälfte von euch (47,5 Prozent) hätte lieber noch ein paar goldene, sonnige Tage. 23,8 Prozent sagen, dass sie bereit für den Herbst sind und Kuscheldecken, Tee und Kürbissuppen bereit stehen und 28,7 Prozent von euch sehen die Sache mit dem Wetter ganz gelassen - es kommt eben, wie es kommt. Die Umfrage ist selbstverständlich nicht repräsentativ. Danke trotzdem, dass ihr mitgemacht habt! ❤️

9:28 Uhr 🎄 Weihnachtsbäume beschädigt Da war wohl der Grinch unterwegs! (Übrigens einer meiner absoluten Lieblings-Weihnachtsfilme!) Im Gewerbegebiet in Tellig haben unbekannte Täter 800 bis 1.000 Weihnachtsbäume beschädigt. Sie haben von den Bäumen die Spitzen abgeschnitten, sodass diese nun zum Verkauf unbrauchbar sind. Der Gesamtschaden soll laut Polizei circa 20.000 Euro betragen. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 8:30 Uhr.

9:12 Uhr 🔎 Blick in die Geschichte - der 30. September im Jahr... 1999: Günter Grass wird der Literatur-Nobelpreis zugesprochen. Als letzter Deutscher hatte Heinrich Böll die Auszeichnung im Jahr 1972 erhalten. 1989: Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) gibt auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag bekannt, dass die fast 4.000 DDR-Bürger auf dem Botschaftsgelände in die Bundesrepublik ausreisen können. Außenminister Genscher steht mit anderen Politikern auf dem Balkon der bundesdeutschen Botschaft in Prag. dpa Bildfunk Picture Alliance 1984: Die Städtepartnerschaft zwischen Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) und San Pietro in Cariano aus der Provinz Verona/Italien wird offiziell besiegelt. 1949: Die US-Luftwaffe startet zu ihrem letzten Luftbrücken-Flug nach Berlin. Die britische Royal Air Force fliegt am 6. Oktober 1949 letztmals in den Westteil der geteilten Stadt.

9:03 Uhr 🌈 Regenbogen-Grüße aus Kroatien Ach, so fängt der Tag doch wirklich schön an: Mit ganz vielen Regenbögen von euch. Elvira aus Schwarzengraben hat uns einen Gruß von der Istrischen Küste in Kroatien geschickt. "Dort, wo es sehr selten regnet", schreibt sie. Und wer genau hinsieht, wird auch hier wieder einen doppelten Regenbogen entdecken! Herrlich! Vielen Dank für das Foto, liebe Elvira! SWR Elvira Sittel

8:59 Uhr Tatvorwurf: Kindesmissbrauch Bei solchen Nachrichten bekomme ich Gänsehaut: Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich heute ein Mann wegen unterschiedlicher Sexualdelikte verantworten. Er soll unter anderem die minderjährige Tochter seiner Partnerin unter der Dusche gefilmt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, sie auch im Schlaf gefilmt, sie im Intimbereich berührt und neben ihr masturbiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem den Besitz von Kinderpornografie vor. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 8:30 Uhr.

8:43 Uhr 🎞️ Science Fiction Treffen in Speyer Am Wochenende sind in Speyer Tausende in die Welt von Star Wars, Star Trek, Marvel und Co. abgetaucht. Im Technik Museum Speyer fand das Science Fiction Treffen statt. Mehr als 15.000 Gäste kamen, um über Kostüme und Requisiten zu staunen und ein Foto mit dem Lieblingsheld oder der Lieblingsheldin zu ergattern. Ein paar Eindrücke davon gibt's hier:

8:25 Uhr 👰🏽 Hochzeitsgäste blockieren Autobahn Das ist zwar in Wiesbaden passiert, möchte ich euch aber dennoch nicht vorenthalten: Eine Hochzeitsgesellschaft hat am Sonntag die A66 bei Wiesbaden blockiert. Im Polizeibericht heißt es, dass bis zu 20 Autos auf dem Weg nach Wiesbaden gewesen seien. Zunächst hätten sich die Insassen gegenseitig gefilmt. Zwei der Autofahrer haben den Verkehr dann auf 20 km/h heruntergebremst und so die Autobahnausfahrten blockiert. Dann beschleunigten sie auf dem Standstreifen und schlossen sich - auf der nun freien Autobahn - wieder der Hochzeitsgesellschaft an. Ein Zeuge konnte die beiden Fahrer identifizieren, sodass die Polizei eine Anzeige erstattete. Nach einer Belehrung entließ sie dann alle Hochzeitsgäste zur Feier. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr 🌈 Noch ein doppelter Regenbogen! Ob sich an dem einen oder anderen Ende dieser beiden Regenbögen ein dicker Geldsack befindet? Im Hambacher Schloss rechts im Bild könnte sich tatsächlich der ein oder andere Schatz befinden... Aber: Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich bin jedenfalls ganz verliebt in dieses Spektakel über den Weinbergen in der Pfalz. Und das Foto kommt tatsächlich aus der Redaktion! Mein Kollege Christoph Heck hat es mir heute früh geschickt. Er hat den Regenbogen auf dem Weg von Edenkoben nach Sankt Martin gesehen. "Extra angehalten, um ihn fotografieren zu können. War echt schön!", schreibt er. SWR

8:00 Uhr 🌍 Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Inflation in Deutschland normalisiert sich nach zwei Jahren mit rasanten Preisanstiegen wieder. Wie sich die Teuerung im September entwickelt, wird heute eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts zeigen. Im August war die Inflation wegen gesunkener Energiepreise deutlich zurückgegangen - auf 1,9 Prozent. Erstmals seit über drei Jahren blieb die Rate damit unter der 2-Prozent-Marke. Rund vier Wochen nach der Landtagswahl gehen CDU, BSW und SPD in Thüringen am Montag offiziell in ein erstes Sondierungsgespräch. Bei dem Treffen loten die Spitzenvertreter der drei Parteien die Chancen für eine sogenannte Brombeer-Koalition aus. Die Sondierungen sind eine Vorstufe für mögliche Koalitionsverhandlungen. In der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament müssen sich Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale ab heute vor einem Pariser Strafgericht verantworten. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Neben der langjährigen Parteivorsitzenden Marine Le Pen gehört auch ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen zu den Beschuldigten.

7:42 Uhr 💰 Tankstellen-Überfall in Neuwied Ich erinnere mich noch an meinen Studi-Job am Mainzer Hauptbahnhof: Abends stand ich alleine im Laden und wie oft hatte ich diese Horror-Vorstellung im Kopf, dass jemand kommt und den Laden überfällt. Das ist jetzt einer Frau in einer Tankstelle in Neuwied passiert. Eine maskierte Person betrat am Samstagabend mit Kapuze eine Tankstelle im Neuwieder Stadtteil Niederbieber. Mit gezückter Waffe hat der Täter die Mitarbeiterin aufgefordert, ihr das Geld aus der Kasse zu geben. Mit mehreren Hundert Euro in den Taschen ist er im Anschluss in Richtung eines Wohngebiets geflüchtet. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

7:18 Uhr Militärprozess auf der Air Base Spangdahlem beginnt Auf der US-Air Base Spangdahlem beginnt heute ein Militärprozess um die tödlichen Messerstiche auf der Wittlicher Säubrennerkirmes 2023. Angeklagt ist ein US-Soldat, der auf der Airbase in der Eifel stationiert ist. Zu den Hintergründen der Tat ist bisher wenig bekannt. In der Nacht nach dem ersten Festtag der Säubrennerkirmes 2023 war ein 28-jähriger Mann aus Wittlich durch Messerstiche ums Leben gekommen. Zuvor hatte es laut Polizeibericht einen Streit mit zwei amerikanischen Soldaten gegeben. Einer der beiden Soldaten wurde bereits außergerichtlich von der Airbase bestraft, teilte eine Sprecherin mit. Der andere muss sich jetzt für den Tod des Wittlichers verantworten. Wegen des NATO-Truppenstatuts wird der Prozess vor einem Militärgericht auf der Air Base Spangdahlem geführt. Er soll bis zum 11. Oktober dauern. Spangdahlem US-Soldat steht vor Gericht in Spangdahlem Nach Messerattacke in Wittlich: US-Militärprozess startet Ein US-Soldat der Air Base Spangdahlem muss sich wegen einer tödlichen Messerstecherei auf der Säubrennerkirmes 2023 ab Montag vor einem Militärgericht in Spangdahlem verantworten. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4

7:07 Uhr Unfälle in der Region Bei Lohnsfeld im Donnersbergkreis ist eine Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Sie war jedoch nicht auf der Straße unterwegs, sondern stand hinter ihrem geparkten Auto. Genau an dieser Stelle der Kreisstraße musste jedoch ein Autofahrer einem anderen Fahrzeug ausweichen, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem geparkten Auto der Frau zusammen. In Freinsheim im Kreis Bad Dürkheim wurde ein Transporterfahrer am Sonntag bei einem Unfall schwer verletzt. Aus bislang unbekanntem Grund ist der 31-Jährige laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und der Mann musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Mitinsassen blieben unverletzt. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Kurz vor seinem Alleinunfall hat der Transporterfahrer wohl einen Autofahrer wegen seiner Fahrweise gefährdet. Dieser musste ausweichen und kollidierte mit einem Bordstein. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz um 6:30 Uhr.

6:44 Uhr 🌈 Doppelter Regenbogen in Neuwied Wow, sieht das toll aus! Gleich zwei Regenbögen auf einmal. Dieses wunderbare Foto hat uns Anke aus Koblenz zugeschickt. Sie war am Samstag in Neuwied und wurde beim Hundesport mit diesen Regenbögen beschenkt. Danke für das tolle Foto, liebe Anke! Regenbogen in Neuwied SWR Anke Zimmermann

6:31 Uhr 🚚 Wie viel Gewicht hält diese Brücke aus? Kleiner Rückblick in den Mai: Die Moseltalbrücke bei Winningen wurde vor ein paar Monaten für einen interessanten Belastungstest gesperrt. 24 Lkw je 40 Tonnen wurden in drei Reihen auf der Brücke aufgestellt. Die Brücke muss saniert werden, die Ergebnisse des Tests sollen in die Planungen dafür einfließen. Viele Brücken in RLP sind stark sanierungsbedürftig - und das ist teuer. Dennoch möchte die Landesregierung nicht wirklich mehr Geld für ihre Instandsetzung ausgeben. Der neue Doppelhaushalt, der heute im Landtag beraten wird, sieht vor, dass nur 1,5 Prozent mehr für die Brücken im Land ausgegeben werden. Die Teuerungsrate liegt allein bei 1,3 Prozent. Aber genug von den Zahlen. Wie es aussieht, wenn eine Brücke zum Lkw-Parkplatz wird, könnt ihr euch hier anschauen:

6:08 Uhr ℹ️ Das sind heute die wichtigen Themen in RLP Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bringt heute den Entwurf des Doppelhaushalts 2025/26 in den Landtag ein. Die Generaldebatte des Plenums findet dann am Dienstag statt. RLP Landtag berät Doppelhaushalt 2025/2026 Das plant die Landesregierung in RLP in den kommenden zwei Jahren Mehr Geld für Bildung, Kommunen, den ÖPNV und die Unimedizin in Mainz. Das ist Teil der Haushaltspläne, die die rheinland-pfälzische Landesregierung heute in den Landtag einbringt. 5:00 Uhr Die Morningshow SWR3 Vor einem Militärgericht auf der US-Airbase Spangdahlem beginnt der Prozess gegen einen US-Amerikaner, der im August 2023 auf der Säubrennerkirmes in Wittlich einen 28-Jährigen erstochen haben soll. Er ist nach amerikanischem Recht angeklagt. Eine Frau muss sich heute wegen Animal Hoardings vor dem Kaiserslauterer Landgericht verantworten. Die Angeklagte soll sehr viele Katzen gehalten haben. Die Tiere wurden verwahrlost und krank in der Wohnung entdeckt. Auch tote Tiere sollen darunter gewesen sein. Zudem waren Räume mit Kot und Urin verunreinigt.

6:01 Uhr ☔ So wird das Wetter am Wochenanfang Das Wetter wird zum Wochenstart ein bisschen wechselhafter und es regnet immer mal wieder. Außerdem wird's auch kühler. Alles in allem: Es ist so richtiges Herbstwetter angesagt - also packt euch schön dick ein, wenn ihr rausgeht. Und Regenschirm nicht vergessen! Video herunterladen (29,8 MB | MP4)