In Rumänien, Ungarn, Portugal und Spanien werden streunende Hunde eingefangen und getötet. Deshalb ist es verständlich, dass Tierliebhaber diese Hunde retten wollen und darüber nachdenken, sie nach Deutschland zu holen. Der Hundetrainer und Tierpsychologe Gerrit Stephan hält das für eine gute Idee. In SWR Aktuell schränkt er aber ein: "Ein ganz wesentliches Problem in diesen Ländern ist die Hundepopulation und dass man dort Maßnahmen ergreift, das zu ändern – das ist wichtig." Deshalb rät er, Tierschutzorganisationen zu unterstützen, die sich vor Ort engagieren um das Los der Streuner zu verbessern. "Denn je mehr es darum geht, dass Tiere vermittelt werden, desto weniger nützt es der Situation vor Ort." Warum er stattdessen empfiehlt, Hunde aus den überfüllten Tierheimen in Deutschland zu holen, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Ulrike Alex erläutert.