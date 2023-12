Landtag befasst sich mit AfD und "Zentrum Rheinhessen"

Der rheinland-pfälzische Landtag befasst sich mit den Entwicklungen in der AfD-Fraktion und den rechtsextremistischen Vorfällen im AfD-nahen "Zentrum Rheinhessen" in Mainz. Die SPD-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Debatte beantragt.

In dem AfD-nahen Zentrum soll bei einer Feier der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" im Juni laut Innenministerium ein Teilnehmer den Hitlergruß gezeigt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt. Das Zentrum gilt als Anlaufstelle für Rechtsextreme. Außerdem sollen in der Debatte die Entwicklungen in der AfD thematisiert werden. Die sind laut SPD-Fraktionschefin Bätzing-Lichtenthäler "besorgniserregend". Sowohl die AfD-Fraktion als auch die Landespartei radikalisierten sich weiter. Mit der Abwahl des bisherigen AfD-Fraktionschefs Frisch hätten sich – so wörtlich - "die Wölfe ihres Schafspelzes" entledigt. Im November hatte die AfD-Fraktion Jan Bollinger zu Frischs Nachfolger gewählt. Daraufhin trat Frisch aus der Fraktion aus.