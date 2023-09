In viele deutschen Städten haben am Samstag tausende Menschen für ein besseres Bildungssystem protestiert. Die Kernforderung der Demonstranten: ein 100 Milliarden Euro starkes Sondervermögen für den Bildungsbereich. Zu Gute kommen soll das Geld nicht nur Schulen, sondern auch Kitas. Denn dort fingen die Probleme an, so die Kritiker.