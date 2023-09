Die zweite Mannschaft von Mainz 05 spielt in der Regionalliga Südwest. Und sie ist ebenfalls schlecht in die Saison gestartet, genauso wie der TSV Schott. Die beiden Mainzer Vereine traten am Samstag im Kellerduell gegeneinander an. Ins Bruchwegstadion hatten es weder die Schott- noch die Mainz-05-Anhänger weit. Die Punkte aber blieben bei den 05ern.