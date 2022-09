Die Länder haben über einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme beraten, um die Kosten-Explosionen für Privathaushalte und Unternehmen zu begrenzen. Es sei der Wunsch, dass der Bund sehr schnell einen entsprechenden Vorschlag macht, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Anschluss an die Konferenz der Länderchefs in Berlin. Es solle einen "ordnungspolitischen Eingriff" in die Entwicklung der Energiepreise geben, so Dreyer.