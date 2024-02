Mehr als 800 Menschen bei Demonstration gegen Rassismus

Mehr als 800 Menschen waren am Donnerstagabend bei einer Kundgebung gegen Rassismus in Limburgerhof. Das ist die Antwort der Gemeinde und des Sportvereins Turngemeinde 04 auf einen rassistischen Zwischenruf bei der Kinderfastnacht in Limburgerhof. Während des Auftritts einer Kindertanzgruppe, bei der auch indisch-stämmige Mädchen mitmachten, sei ein Mann aufgestanden und habe "Was soll die scheiß Multikulti-Veranstaltung?" gerufen. Zur Kundgebung am Donnerstagabend sind schätzungsweise 800 bis 1.000 Teilnehmer gekommen, um ein Zeichen gegen Rassismus setzen.