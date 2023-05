Am Freitagabend wütete eine Unwetter in Rheinhessen: An etlichen Gebäuden wurden die Dächer abgedeckt. Alleine im Mainzer Stadtteil Ebersheim zählte die Feuerwehr bis zum frühen Samstagmorgen 25 beschädigte Gebäude. Jetzt steht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Kritik, weil er keine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben hat.