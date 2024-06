per Mail teilen

Um die Krähenplage geht es heute im Umweltausschuss. Und die Temperaturen steigen wohl vielerorts über 30 Grad. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:32 Uhr Das geschah an einem 26. Juni 2009: Die Unesco erklärt das Wattenmeer zwischen der holländischen Insel Texel und der Nordspitze Sylts mit Ausnahme des hamburgischen Wattenmeers zum Welterbe der Menschheit. 1999: Der Boxer Vitali Klitschko wird erster osteuropäischer Profi-Weltmeister im Schwergewicht. Der in Hamburg lebende Boxer aus der Ukraine besiegte in London WBO-Titelverteidiger Herbie Hide aus Großbritannien durch K.o. in der zweiten Runde. 1997 In Großbritannien erscheint der erste Harry Potter-Band: "Harry Potter and the Philosopher's Stone" von Joanne K. Rowling. Die erste Auflage umfasst 500 Exemplare. 1974 : Eine Supermarktkassiererin scannt weltweit erstmals ein Produkt mit einem Barcode an einer Kasse in Troy im US-Bundesstaat Ohio. Es handelt sich um ein Päckchen Kaugummi. 1963: US-Präsident John F. Kennedy spricht bei seinem Berlin-Besuch die berühmten Worte: "Ich bin ein Berliner". Er bekundet damit seine Solidarität mit den Menschen im geteilten Berlin. Audio herunterladen (17,5 MB | MP3)

6:17 Uhr Die Lage auf den Straßen Im Wetterbericht haben wir ja für die Cabriofahrer unter euch schon geklärt, dass ihr heute morgen mit offenem Verdeck fahren könnt. Jetzt müsst ihr also nur noch der Frage nachgehen, ob ihr auf euerer Strecke freie Fahrt habt! Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz - Schwitzen bei mehr als 30 Grad Heute ist Sauna angesagt: Es gibt viel Sonne und es wird heiß, vielerorts über 30 Grad. Doch das Hoch über Rheinland-Pfalz hält nicht mehr lange durch, sagt ARD-Wetterexperte Donald Bäcker. Gegen Nachmittag könnte im äußersten Süden auch mal ein Gewitter entstehen. Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Innenausschuss des Landtages befasst sich mit dem Fall eines abgelehnten Asylbewerbers, der als Intensivstraftäter gilt. Die Verbandsgemeinde Landau-Land musste den Mann unterbringen, obwohl er als gefährlich gilt. Der Bürgermeister lässt ihn seither von einem privaten Security-Dienst überwachen. Die Kommune fühlt sich von Land und Bund im Stich gelassen. Sie fordert, dass der Mann woanders untergebracht wird. Landwirte und Stadtbewohner sind genervt von ihnen: Saatkrähen. Die Vögel sind ungemein klug, aber sie sitzen in Kolonien in den Bäumen, ihr Kot verdreckt Autos und ihr Lärm bringt Anwohner um den Schlaf. Die Landwirte fürchten die Krähen, weil sie, wie ihr Name schon sagt, mit Vorliebe die Saat auf den Feldern picken. Aber: Sie stehen auch unter Schutz und dürfen nicht gejagt werden. Heute befasst sich der Umweltausschuss damit, wie man die Plagegeister fern hält. Heute ist der Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben wie noch nie. Aber auch legale Drogen, wie Alkohol und Nikotin sind ein Problem. In Rheinland-Pfalz sei von rund 50.000 alkoholkranken Menschen auszugehen, hat die Barmer-Krankenkasse 2023 in ihrem Alkoholatlas errechnet. Im Ländervergleich gebe es mit 1,45 Prozent alkoholabhängigen Menschen in Rheinland-Pfalz den geringsten Anteil.