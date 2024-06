Sechsjähriger muss im Freibad in Landau wiederbelebt werden

Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstagabend im Freibad in Landau für kurze Zeit leblos an der Wasseroberfläche getrieben. Badegäste und die Badeaufsicht haben schnell reagiert.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Der Sechsjährige wurde laut Polizei von der Badeaufsicht und weiteren Badegästen aus dem Nichtschwimmerbecken gezogen. Der Junge wurde wiederbelebt und kam wieder zu Bewusstsein. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die weitere medizinische Versorgung und der Sechsjährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Laut Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr. Polizei ermittelt nach dem Badeunfall Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit Wissen der Eltern mit seinem Onkel im Freibad. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn. Es bestehe der Verdacht, dass der Onkel seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Vorwurf: Fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar.