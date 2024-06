Nilgänse werden an der Mosel zunehmend zur Plage

Was machen die Nilgänse in Deutschland?

Die Nilgans stammt ursprünglich aus Afrika. In den letzten Jahrhunderten brachten Engländer und Niederländer die Vögel aus ihren Kolonien in Afrika mit. Aufgrund des schönen Federkleides hielt man die Tiere in Gärten und Parks. Die Nilgans ist sehr anpassungsfähig und ist dadurch in Europa inzwischen heimisch geworden.