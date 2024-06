Wie ist die Lage am Morgen nach den Kommunal- und den Europawahlen? Wie ging es mit Rock am Ring zu Ende? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:11 Uhr Sieben Fahrzeuge in Flammen In Rohrbach im Kreis Südliche Weinstraße haben am Wochenende sieben Autos gebrannt. Laut Polizei befanden sich die Autos auf dem Gelände eines Autohändlers im Industriegebiet. Ein nicht mehr verwendetes Fahrzeug der Deutschen Post geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, das Feuer griff dann auf sechs weitere Fahrzeuge über. Ein Passant hatte den Brand gemeldet. Der Schaden wird aktuell auf 90.000 Euro geschätzt, es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sendung am Mo. , 10.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:55 Uhr So hat mein Ort gewählt Ganz praktisch: Mal schnell gucken, wie hat eigentlich mein Ort gewählt! Hier geht das für die Europawahl: Europawahl 2024 - Ergebnisse je Ort in RLP Und hier das gleiche Spielchen für die Kommunalwahlen: Hier gibt es die Ergebnisse der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz

6:32 Uhr So sieht es auf den Straßen in RLP aus Ihr seid schon los zur Arbeit oder müsste sonst wohin auf die Straße? Dann schaut mal vorher in unsere Verkehrsmeldungen, ob es irgendwo hakt: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:19 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach den Kommunalwahlen und der Europawahl in Rheinland-Pfalz werden weitere Ergebnisse, Reaktionen und Analysen erwartet. Vor dem Amtsgericht Frankenthal beginnt ein Prozess um gefälschte Impf-Zertifikate. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 44 Jahre alten und in einer Facharztpraxis beschäftigten Angeklagten vor, elf digitale Covid-Zertifikate ausgestellt zu haben, ohne dass die Impfungen tatsächlich durchgeführt worden seien. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird gemeinsam mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (beide SPD) das Bosch-Werk in Homburg besuchen. Sie wollen sich über die Transformation in der Autoindustrie informieren.

6:04 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Es wird sonnig heute - zumindest die meiste Zeit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, am Nachmittag ziehen aber auch Wolken übers Land. In machen Orten wird es regnen. Eine Regenjacke für den Heimweg nach der Arbeit ist keine schlechte Idee. Wetter Video Video herunterladen (24,1 MB | MP4)