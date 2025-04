In den Kirchen in Rheinland-Pfalz machen sich Bischöfe und Pfarrer zu Ostern Gedanken über das christliche Leben und äußern Sorgen über die weltpolitische Lage.

In seiner Osternacht-Predigt in Limburg äußerte Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, große Sorgen vor zunehmend autokratischen Entwicklungen in den USA unter Präsident Donald Trump - ohne allerdings dessen Namen zu nennen. Diese erinnerten ihn "an finstere Zeiten, da Großmächte ohne Rücksicht auf die Souveränität kleiner Staaten und die weltweiten Folgen ihre Einflusssphären miteinander absteckten müssten." Europa sehe er darauf "wenig vorbereitet", sagte Bätzing.

Mainzer Bischof Kohlgraf: Absurder Krieg in Ukraine

Die katholische Welt erwartet derweil den traditionellen Segen des Papstes in Rom. Die Ostermesse auf dem Petersplatz hat allerdings ohne den Pontifex begonnen, weil es zu kühl ist. Franziskus spende den Ostersegen "Urbi et Orbi" im Anschluss von der Loggia des Petersdoms aus. Nach einer schweren Lungenentzündung ist der Paps noch auf dem Weg der Genesung.

In Mainz haben derweil erste Gottesdienste zur Feier Jesu Auferstehung stattgefunden, die sich vor allem mit der gegenwärtigen Weltlage beschäftigten. Der Krieg gegen die Ukraine sei absurd, so der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf in seiner Predigt am Ostersonntag. Dort bekriegten Christen sich gegenseitig, so Kohlgraf und fügte an: "Frieden wird es nicht durch Deals geben." Lediglich das Suchen nach gerechten Lösungen werde auch Frieden bringen.

Die Kämpfenden im Krieg von Russland gegen die Ukraine seien im Glauben geeint, stünden sich an der Front dennoch gegenüber. Besonders bitter, so der Bischof, dass der christliche Glaube als Rechtfertigung herangezogen werde. "Und dann wird geschossen, auf Brüder und Schwestern", so Kohlgraf.

Kohlgraf: Ostern als Antwort auf wichtige Lebensfragen

Ostern führe zum Wesentlichen, predigte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf während der Osternacht im Mainzer Dom.

Nämlich zur Frage nach meinem eigenen Leben, meiner Herkunft und meiner Zukunft, nach meiner Hoffnung, die mich trägt, gerade auch in den Zeiten von Ängsten und Sorgen um den Frieden, um die Zukunft dieser Erde.

Wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? Auf diese Fragen fänden Christinnen und Christen Antworten im Osterfest, sagte Kohlgraf - und im Glauben an Jesus Christus und die Auferstehung.

Frieden gefordert - auch außerhalb der Kirche

Dass Frieden auf der Welt einkehre, erbeten nicht nur die Glaubensmänner. Schon am Samstag gab es traditionelle Ostermärsche, die in diesem Jahr wieder mehr Zulauf fanden. Unter anderem wurde in Mainz und Kaiserslautern für Abrüstung, Verhandeln und das Einstellen von Gewalt demonstriert.