Bei der Kommunalwahl bekommen die Wähler und Wählerinnen in Rheinland-Pfalz mehrere Stimmzettel mit in die Wahlkabine. Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreistage - was wird eigentlich alles gewählt?

Bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz am 9. Juni werden zunächst einmal die kommunalen Parlamente gewählt. Je nachdem, in welcher Kommune man wohnt, wählt man also:

den Stadtrat

den Gemeinderat

den Verbandsgemeinderat

den Kreistag

den Bezirkstag Pfalz

Wer zum Beispiel in einer kreisfreien Stadt wie Trier oder Koblenz wohnt, wählt also den Stadtrat. Wer aber in einer kreisangehörigen Stadt wohnt, wählt neben dem Stadtrat auch den Kreistag. Je nach Wohnort wählt man also die Mitglieder von einem oder von mehreren Gremien - und erhält entsprechend mehrere Stimmzettel.

Und noch mehr Stimmzettel...

...bekommt man für diverse andere Ämter, die besetzt werden müssen. So werden auch die Bürgermeister gewählt. Hier gibt es einen Unterschied zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Amtsträgern.

Bei der Kommunalwahl werden sämtliche ehrenamtlichen Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeisterinnen und Ortsvorsteher gewählt.

Von den hauptamtlichen Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern und Landräten werden nur diejenigen neu gewählt, deren Amtszeit passend zur Kommunalwahl abgelaufen ist.

Das ist nicht immer der Fall, denn während die Kommunalwahl alle fünf Jahre stattfindet, werden die Bürgermeister und Landrätinnen für acht Jahre gewählt.

Es gibt also einige Kreuzchen zu machen und mehrere Stimmzettel auszufüllen. Ein echter Wahlmarathon!