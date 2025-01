Zugausfälle zwischen Remagen und Bonn

per Mail teilen

Weil die Bahn ein neues Stellwerk baut, kommt es rund um Remagen zu Streckensperrungen und Zugausfällen. Bis Ende Februar dauern die Arbeiten an.

Wer auf der Bahnstrecke zwischen Bonn und Remagen unterwegs ist, muss sich in der kommenden Zeit auf massive Einschränkungen einstellen. Viele Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Bereits jetzt werden die Fernverkehrszüge zwischen Koblenz und Köln über die rechte Rheinseite geleitet und halten deshalb nicht in Remagen und Andernach.

Am Wochenende keine Regionalzüge zwischen Remagen und Bonn

Ab dem 3. Januar gibt es auch Einschränkungen im Regionalverkehr: Von Freitagabend bis Montagmorgen fallen die Züge der Linien RE5 und RB26 zwischen Bonn und Remagen aus. Auch am darauffolgenden Wochenende kommt es zu Ausfällen auf diesen Linien. Ab dem 3. Januar bis Ende Februar fährt außerdem die Linie RB30 nicht mehr zwischen Bonn und Remagen.

Für Pendler dürfte es vor allem ab dem 10. Januar unangenehm werden. Denn dann fallen die Linien RE5 und RB26 für zehn Tage ganz aus, also auch unter der Woche. Ab dem 20. Januar bis Ende Februar fahren die Züge dieser Linien nur am Wochenende nicht. Nach Bahnangaben sollen Busse die ausfallenden Züge auf der Strecke ersetzen.

Bahn erneuert Stellwerk bei Bonn

Bis Ende Februar kann es für Anlieger in dem betroffenen Abschnitt außerdem laut werden. Nach Bahnangaben muss in dem gesamten Zeitraum an der Bahnstrecke mit Baulärm gerechnet werden.

Grund für die Ausfälle sind Arbeiten für ein neues Stellwerk in Bonn-Bad Godesberg. Unter anderem werde ein neues Gebäude gebaut, so die Bahn. Außerdem würden Weichen und Signale neu gebaut und Bahnübergänge angepasst.