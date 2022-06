Wiedtal-Gymnasium lässt Wetterballon steigen

Schülerinnen und Schüler des Wiedtal-Gymnasiums (Die Bio-Physik-AG) in Neustadt lassen am Mittag (12 Uhr) einen Wetterballon steigen. Wie die Schule mitteilt, handelt es sich dabei um einen professionellen Ballon, wie ihn auch Meteorologen nutzen. Der Ballon hat einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Er soll bis in die Stratosphäre in etwa 40.000 Metern aufsteigen. Wie das Gymnasium mitteilt, ist am Ballon eine Sonde befestigt, die Daten zu Temperatur und Druck misst. Die Daten werden während des Aufstiegs und im Verlauf der Flugstrecke aufgezeichnet und später von den Schülern ausgewertet. Die Vorbereitungen zum Start des Wetterballons beginnen am Morgen. Bis er vollständig aufgeblasen ist dauert es etwa drei Stunden. Gegen Mittag soll der Wetter-Ballon dann in die Stratosphäre starten.