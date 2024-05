Rhein-Lahn-Kreis: Feuerwehr probt die Waldbrand-Bekämpfung

per Mail teilen

Im Rhein-Lahn-Kreis übt die Feuerwehr am Samstag, wie Waldbrände gelöscht werden können. Bei der Übung wird unter anderem der neue Waldbrandlöschzug des Kreises im Einsatz sein.

Das fiktive Übungsszenario sieht nach Angaben der Feuerwehr im Rhein-Lahn-Kreis so aus: Ein Traktor gerät am Waldrand aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer springt auf ein nahe gelegenes Waldstück über und breitet sich dort schnell aus. Damit das bei der Übung real wirkt, sollen laut Feuerwehr auch Pyrotechnik und Rauchbomben eingesetzt werden.

Szenario: Waldbrand überrascht Jugendliche in Zeltlager

Die "brennenden" Bäume würden zudem mit Absperrband und Luftballons gekennzeichnet, sagt Organisator Thorsten Massenkeil von der Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz des Kreises: "Ein Luftballon bedeutet zum Beispiel, dass 20 Quadratmeter Wald in Vollbrand stehen."

Auf einer Waldlichtung erreichen die Flammen laut dem Übungsszenario auch ein Ferien-Zeltlager, dort geraten Jugendliche in Panik. Die fiktive Lage werde so groß, dass die Feuerwehren vor Ort Unterstützung des neuen Waldbrandlöschzug des Kreises anfordern müssten, teilen die Organisatoren mit.

Kreis reagiert mit neuem Waldbrandlöschzug auf Klimawandel

Der Waldbrandlöschzug wurde im Rhein-Lahn-Kreis den Angaben zufolge vor einem Jahr gegründet und besteht aus etwa 40 speziell ausgebildeten Feuerwehrleuten und fünf Löschfahrzeugen. Die Mitglieder kommen demnach aus verschiedenen freiwilligen Feuerwehren - etwa aus Nassau, Lahnstein, Kamp-Bornhofen und Dachsenhausen.

Ein solcher Waldbrandlöschzug sei für die Kreise zwar nicht verpflichtend, aber in ländlichen Gegenden durchaus ratsam, sagt Feuerwehrmann Massenkeil: "Im Rhein-Lahn-Kreis haben wir viel Wald und Felder. Da sollten wir auf heiße Sommer und langanhaltende Trockenheit gut vorbereitet sein."

Erste Waldbrandübung dieser Größe im Rhein-Lahn-Kreis

Bei der Großübung sind laut Massenkeil auch das THW sowie das DRK und die Malteser im Einsatz. Die Rettungskräfte müssten in dem Szenario angefordert werden, um die Verletzten zu verarzten und die etwa 200 Einsatzkräfte zu versorgen.

Nach Angaben der Organisatoren ist es größte Feuerwehrübung dieser Art im Rhein-Lahn-Kreis. Bei der Übung komme es besonders darauf an, Kommunikations- und Anfahrtswege bei einem Waldbrand einzustudieren. Es sei zum Beispiel wichtig zu proben, wie die Löschwasserketten in einem solchen Fall aufrechterhalten werden könnten.