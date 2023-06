per Mail teilen

Wassermangel ist bei Waldbränden für die Feuerwehrleute ein großes Problem. Im Westerwald setzten deshalb einige auf mobile Wasserbecken - eine Art riesige Planschbecken.

Sie lassen sich zusammenfalten, sind deshalb leicht zu transportieren und können bis zu 15.000 Liter Wasser fassen: Die "mobilen Löschwasserbehälter"können eine wichtige Hilfe im Kampf gegen Waldbrände sein. Das sagt Michael Becker, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Pleckhausen im Kreis Altenkirchen. Denn damit könne mitten im Wald oder auf Wiesen schnell viel Löschwasser bereitgestellt werden, wenn dort ein Feuer ausbricht.

Die Feuerwehr in dem kleinen Ort war nach seinen Angaben die erste im Kreis Altenkirchen, die sich einen solchen mobilen Löschteich angeschafft hat. Inzwischen hätten aber noch weitere Wehren solche Behälter gekauft. "Denn in Wäldern und auf Wiesen gibt es meist keine Hydranten oder Wasserentnahmestellen, die zur Brandbekämpfung ausreichen", so der Wehrführer.

Mobiler Löschteich besser als ein angelegter

Zudem sei die Wasserentnahme für einen Helikopter in dem mobilen Löschwasserbehälter meist gefahrloser als aus den angelegten Löschteichen, Seen oder Flüssen, erklärt Becker: "Dort weiß man nie genau, wie tief es ist, wie weit der Entnahmebehälter eingetaucht werden kann, und ob man nicht noch etwas außer Wasser mitfischt."

Auch seien oft Bäume, andere Vegetation, Masten, Leitungen, oder eine Bebauung in der Nähe. "Das ist zum Fliegen dann schon anspruchsvoll", so Becker. Bei dem getesteten Behälter hingegen seien die Bedingungen für den Piloten klar und eindeutig. Der Behälter könne auch gezielt dort aufgestellt werden, wo der Pilot ihn gut anfliegen könne. Das spare Zeit beim Löscheinsatz. Die Fläche zur Entnahme sei jedoch meist kleiner als bei offenen Gewässern.

Praxisübung mit Polizeihubschrauberstaffel

Den neuen mobilen Löschteich hat er nun gemeinsam mit weiteren Feuerwehren aus dem Landkreis Altenkirchen bei einer Übung getestet. Mit dabei: Die Hubschrauberstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz aus Winningen, mit einem Löschwasserbehälter am Helikopter. Dieser fasst knapp 500 Liter Wasser. Nach Beckers Angaben war es auch für die Polizeihubschrauberstaffel der erste Einsatz dieser Art.

Ein Hubschrauber der Polizei Rheinland-Pfalz lässt aus einem Behälter Löschwasser über einem Wald ab. Polizei Rheinland-Pfalz

Faltbecken fassen mehr Wasser als Feuerwehrauto

Ein großer Vorteil sei die Wassermenge des Faltbeckens, so Becker. 15.000 Liter Wasser passen in den mobilen Löschteich. Die größten Tanklöschfahrzeuge (TLF) könnten hingegen maximal 5.000 Liter Wasser fassen, erklärt Becker, und das sei schon groß. Der Standard seien 3.000 Liter.

Die "TLF" seien im Einsatz normalerweise zur Überbrückung gedacht - bis die Feuerwehr mit Wasser aus einem Hydranten oder einer anderen Löschwasserentnahmestelle löschen könne, etwa bei Autobahneinsätzen oder Waldbränden. Oft sei eine fest installierte Wasserversorgung vor Ort aber gar nicht vorhanden. Da sei der mobile Behälter ideal. Außerdem sei der Behälter schnell aufgebaut. "In etwa 10 Minuten steht der, und dann dauert es je Lage vor Ort vielleicht nochmal 15 Minuten, bis er voll ist", erzählt Becker.

Ein Polizeihubschrauber entnimmt Wasser aus einem mobilen Löschteich. privat/Freiwillige Feuerwehr Pleckhausen

Alle zufrieden mit mobilem Löschteich

"Für alle Beteiligten war die Übung sehr erfolgreich", sagt er spürbar zufrieden. Der Hubschrauber habe mehrfach das Becken angeflogen und den Löschwasserbehälter dann über verschiedenen Wald- und Flurgebieten entleert. Auch seien verschiedene Flughöhen und Geschwindigkeiten getestet worden, sogenannte Löschbilder. So habe man gut sehen können, wie unterschiedlich sich das Wasser je nach Löschbild vernebele und am Boden verteile.

Das sei wichtig zu wissen, da etwa ein Bodenfeuer anders bekämpft werden müsse als ein Baumwipfelfeuer, so der Hauptbrandmeister. Die Feuerwehren Pleckhausen und Weyerbusch hätten den Behälter zwischendurch mit Tanklöschfahrzeugen (TLF) im Pendelverkehr nachgefüllt, so dass immer genügend Wasser zur Entnahme vorhanden gewesen sei.

Auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen, Ralf Schwarzbach, zieht eine positive Bilanz. Inzwischen seien mindestens vier der Behälter im Kreis bei verschiedenen Wehren im Einsatz, so Schwarzbach. Der Kreis überlege deshalb noch mehr solcher Behälter anzuschaffen.

Beteiligte wünschen sich mehr mobile Löschteiche

"Bisher sind diese Behälter meines Wissens leider im Land sehr selten", sagt Becker. "Die Wehren können anschaffen, was vom Land gefördert wird", so Becker, "alles darüber hinaus müssen wir vor Ort selbst bezahlen." Bei vielen Wehren sei dafür aber meist kein Geld da. Deswegen wünscht er sich mehr Förderung durchs Land.

Spezialausrüstung durch Spenden finanziert

Den neuen mobilen Löschteich haben die örtlichen Jagdgenossenschaften gespendet. Dafür ist Becker sehr dankbar. Rund 5.000 Euro habe das Faltbecken gekostet - nicht allzu viel, wenn man den Nutzen betrachte. Das sieht auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Ralf Schwarzbach so. Auch er würde es begrüßen, wenn die mobilen Wasserbecken Teil der förderfähigen Ausrüstung des Landes werden würden.