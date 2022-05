25. Todestag von Lady Di: Statue soll an sie erinnern

Der deutsche “Lady Di Club" wird mit einer Statue an den Todestag der britischen Prinzessin Ende August vor 25 Jahren erinnern – und zwar im Garten des Themenhotels "Little Britain" in Vettelschoß im Kreis Neuwied. Nach Angaben des Vereins aus Hameln in Niedersachsen stellt die Figur einen Engel dar, der auf ein Bild von Diana blickt. Der Hotelbesitzer habe dem "Lady Di Club" zugesagt, dass die Figur auf seinem Gelände in Vettelschoß-Kalenborn einen Platz findet, sagte die Vereinsvorsitzende Evelyn Marie Seidel dem SWR. Dort stehen bereits zwei leuchtend-rote Londoner Doppeldeckerbusse und ein 52 Tonnen schwerer Panzer, der in den Farben der britischen Flagge angemalt ist. Nach Angaben des Hotelbesitzers soll der Panzer ein Friedensmahnmal sein. Die Figur zu Ehren von Prinzessin Diana solle noch vor ihrem 25. Todestag Ende August in Vettelschoß aufgestellt werden, so Seidel.