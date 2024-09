15-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst

per Mail teilen

Seit fast einer Woche ist Shanaia Rayegani aus Bad Neuenahr-Ahrweiler verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, ist das Mädchen Schülerin in einem Internat in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Nach Angaben der Polizei ist Shanaia Rayegani seit vergangener Woche Mittwoch verschwunden. Sie wurde zuletzt am Mittwoch bei McDonalds in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesehen, vermutlich in Begleitung.

Vermisste stammt aus Freiburg

Den Angaben zufolge geht die 15-Jährige in Bad Neuenahr-Ahrweiler ins Internat, wohnt aber eigentlich in Freiburg im Breisgau. Wie die Polizei mitteilt, hat die Suche nach ihr bisher nichts gebracht.

Shanaia Rayegani ist 1,55 Meter groß, sehr schlank, hat braune Augen und dunkelbraune, glatt anliegende, lange Haare.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Remagen unter 02642-93820 oder jede andere Polizeidienststelle.