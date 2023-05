Ein junger Polizist wird 2020 bei einem Einsatz in Andernach durch den brutalen Fußtritt eines Angreifers schwer am Kopf verletzt. Der Beamte liegt danach hilflos am Boden. Gaffer filmen die Szene und verbreiten sie in den sozialen Medien - begleitet von Hass-Kommentaren. Zur Sache hat den zuständigen Staatsanwalt und den wieder genesenen Polizisten getroffen, den die Ereignisse von damals noch immer verfolgen.