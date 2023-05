18-Jährige bei Unfall auf A3 tödlich verunglückt

per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 ist eine 18-Jährige tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei saß sie als Beifahrerin im Wagen einer gleichaltrigen jungen Frau. Diese war in der Nähe der Ortsgemeinde Krunkel in Fahrtrichtung Köln mit einem Pkw auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto überschlug sich und stieß auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem Lkw zusammen. Die Beifahrerin starb noch am Unfallort.

Autobahn wieder frei

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Köln wurde am Mittwochabend wegen Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt. In der Nacht zu Donnerstag wurde sie wieder freigegeben.