Starkregen verursacht Erdrutsche und Unfälle in RLP

Eine Gewitterfront ist am Sonntag über Rheinland-Pfalz gezogen. Durch Starkregen kam es zu Erdrutschen. Auf der A3 ereigneten sich bei schlechter Sicht mehrere Unfälle.

Am Sonntagabend wurden Polizeiangaben zufolge in Nentershausen im Westerwaldkreis durch Starkregen ein Hang unterspült und eine Landstraße (L 317/318) durch Geröll und Schlamm stark verschmutzt. Feuerwehr und Straßenmeisterei leiteten die Wassermassen mit Sandsäcken in einen Graben. Die Polizei sperrte die L 318 wegen Aquaplanings mehrfach.

Erdrutsch auch in der Südwestpfalz

Zuvor hatte sich im Süden von Rheinland-Pfalz bereits durch starken Regen ein Erdrutsch ereignet. Zwischen Hettenhausen und Neumühle im Kreis Südwestpfalz musste die K20 laut Polizei nach einem Erdrutsch voll gesperrt werden.

Unfälle bei schlechter Sicht

Bei plötzlich einsetzendem Starkregen war es am Sonntagnachmittag zu zwei Unfällen auf der A3 bei Krunkel im Kreis Altenkirchen gekommen. In beiden Fällen erkannten die Fahrzeuglenker die Verkehrssituation zu spät und fuhren mit ihren Wagen auf das Heck der vor ihnen fahrenden Autos auf. Eine Frau wurde nach Angaben der Polizei schwer, drei Personen wurden leicht verletzt. Zeitweise entstand in Richtung Köln ein Stau von zwölf Kilometern Länge.

Deutscher Wetterdienst gab amtliche Unwetterwarnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Teile von Rheinland-Pfalz zuvor eine amtliche Unwetterwarnung heraus gegeben und bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde angekündigt. Gegen ein Uhr nachts war die Unwetterfront von Rheinland-Pfalz abgezogen. Die Warnung vor Starkregen wurde vom Deutschen Wetterdienst in Rheinland-Pfalz aufgehoben.

Überflutete Keller und Straßen in Baden-Württemberg

Bei einem Unwetter im baden-württembergischen Zollernalbkreis ist am Sonntag die Eyach über die Ufer getreten. Zahlreiche Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt.

Zum Montag nimmt die Gewitterneigung ab

Auch am Montag müssen sich die Rheinland-Pfälzer auf vereinzelte starke Regengüsse einstellen. Die Gewitterneigung und der Wind sollen aber nachlassen.

Tornado wütete Ende April nahe Mainz

Ende April hatte ein lokales Unwetter in einigen Ortschaften rund um Mainz große Schäden angerichtet. Teils mehrere Zentimeter große Hagelkörner hatten Autos beschädigt, Sturmböen hatten Ziegel von den Dächern gerissen und selbst große Bäume entwurzelt. Tage später wurde deutlich, dass wahrscheinlich ein Tornado über die Region gezogen war.

Mehrere Anwohner von Mainz-Ebersheim, wo das Unwetter am schwersten wütete, hatten den Sturm gefilmt. Auf einem Video war der Tornado zu sehen. Nicht nur in Mainz-Ebersheim, sondern auch in Klein-Winternheim, Mommenheim, Zornheim und Nierstein gab es Schäden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Danach gab es auch Vorwürfe, der Deutsche Wetterdienst hätte offiziell warnen müssen. Ein DWD-Sprecher erklärte, in Messstationen in der Region habe es keine Anzeichen gegeben, die Warnung zu einer amtlichen Unwetterwarnung hochzustufen.