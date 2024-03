Unfall am Stauende auf A61 endet tödlich

per Mail teilen

Ein Sprinterfahrer übersieht das Ende eines Staus und fährt unter einen Lkw. Für den 39-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei der Verkehrsdirektion Koblenz mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 15:45 Uhr zu einem Stau auf der A61 zwischen dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim. Der 39-jährige Fahrer des Sprinters übersah das Stauende und fuhr mit seinem Transporter in einen stehenden Lastwagen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Transporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten ihn mit schwerem Gerät aus dem zerstörten Fahrzeug bergen.

Autobahn stundenlang gesperrt

Während des Rettungseinsatzes musste die Autobahn in Richtung Norden drei Stunden voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken waren in dieser Zeit komplett überlastet. Bis zum späten Mittwochabend wurde der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Schaden wir nach ersten Ermittlungen im oberen fünfstelligen Bereich beziffert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.