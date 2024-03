per Mail teilen

Das schöne Wetter am ersten Wochenende im März hat einige Motorradfahrer auf die Straßen im Norden des Landes gelockt. Dabei kam es auch zu mehreren Unfällen.

Die Leitstelle der Polizeidirektion Koblenz berichtet von vier Motorradunfällen am Sonntag. Die meisten seien glimpflich ausgegangen. Unter anderem im Kreis Ahrweiler kam es jedoch zu einem schweren Unfall nach einem riskanten Überholmanöver.

Motorradfahrer versucht, drei Autos zu überholen

Nach Angaben der Polizei versuchte ein 60-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen auf der B257 trotz regem Gegenverkehr drei Autos zu überholen. Dies sei auf der kurvigen Strecke mit Gefälle eigentlich verboten. Wie die Polizei berichtet schaffte er es zwar, an allen drei Autos vorbeizukommen, verlor dann jedoch beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Er rutschte demnach nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Dabei habe er sich schwere Verletzungen am Rücken und am Becken zugezogen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde schwer beschädigt. Weitere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt.

Vordereifel: Zwei Motorradfahrer stoßen zusammen

Auch in der Verbandsgemeinde Vordereifel wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr auf der L10 zwischen Kirchwald und Langenfeld. Nach Angaben der Polizei Mayen wollte ein 56-jähriger Mann etwa 800 Meter hinter dem Ortsausgang Kirchwald sein Motorrad wenden und übersah dabei einen anderen Motorradfahrer, der Richtung Langenfeld unterwegs war.

Wie die Polizei berichtet, kam es zum Zusammenstoß der beiden Motorradfahrer. Der 56-Jährige aus der Verbandsgemeinde Maifeld sei dabei schwer verletzt worden. Er musste demnach mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

L10 eine Stunden lang voll gesperrt

Der zweite Motorradfahrer, ein 21-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Mendig, sei mit leichten Verletzungen davongekommen. Wegen des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen musste die Landstraße nach Angaben der Polizei rund eine Stunde lang gesperrt werden.