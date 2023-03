Tuberkulose-Fall an Schule in Boppard - rund 30 Kontaktpersonen

per Mail teilen

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat einen Tuberkulose-Fall gemeldet. Demnach hat sich eine Schülerin oder ein Schüler in Boppard mit der ansteckenden Lungenkrankheit infiziert.

Nach Angaben des Kreises gibt es etwa 30 Kontaktpersonen - vor allem Mitschülerinnen und Mitschüler. Das Gesundheitsamt habe daher am vergangenen Montag alle Eltern des betroffenen Schuljahrganges informiert. Als Kontaktperson gilt laut einer Kreis-Sprecherin, wer mindestens 40 Stunden lang mit der infizierten Person in einem Raum war.

Test der Kontaktpersonen nach Ostern

Nach Ostern soll den Kontaktpersonen demnach für einen Test Blut abgenommen werden, um eine mögliche Ansteckung mit der Infektionskrankheit auszuschließen. Ein früherer Test macht nach Aussage der Sprecherin keinen Sinn, da erst die Inkubationszeit abgewartet werden müsse. Vorher lasse sich die Infektion nicht nachweisen.

"Bei positivem Testergebnis werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob es sich um eine tatsächliche Infektion beziehungsweise Erkrankung handelt", heißt es von der Kreisverwaltung.

Turberkulose wird durch Bakterien übertragen

Tuberkulose wird durch Bakterien hervorgerufen, die zumeist die Lunge befallen. Die Erkrankung trifft vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Symptome der Krankheit, die früher auch Schwindsucht hieß, sind etwa Müdigkeit, Schweißausbrüche, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Fieber, Hüsteln und Atemnot. Die Ansteckung erfolgt über Tröpfchen in der Luft. Laut Robert-Koch-Institut wurden zuletzt rund 4.000 Tuberkulosefälle pro Jahr in Deutschland gemeldet. In der Regel kann eine Tuberkulose mit Antibiotika behandelt werden.