In der Therme in Bad Breisig im Kreis Ahrweiler ist bereits am Montagabend ein Mann gestorben. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, ist die Identität des Mannes noch unbekannt.

Der Verstorbene hatte nach Polizeiangaben keine Ausweispapiere oder Dokumente bei sich, die auf seine Identität schließen lassen. Zudem hatte er auch keinen Autoschlüssel dabei. Aus diesem Grund vermutet die Polizei, dass er aus der näheren Umgebung stammt. Es kann laut den Beamten aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Touristen handelt oder er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist. Polizei sucht mit Foto nach Hinweisen auf den Toten Aus diesem Grund bittet die Polizei jetzt um Mithilfe. Dieses Foto wurde von dem Mann gemacht, als er am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Therme betreten hat: Ein unbekannter Mann ist am Montagabend in einer Therme in Bad Breisig verstorben. Die Polizei bittet um Hinweise zu seiner Identität. Kriminalpolizei Mayen Kriminalpolizei Mayen und Polizei Remagen nehmen Hinweise entgegen Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen? Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen? Hinweise können telefonisch bei der Kriminalpolizei in Mayen, 02651/801-0 oder bei der Polizeiinspektion in Remagen 02642/9382-0 abgegeben werden.