Die A3 ist zwischen Ransbach-Baumbach und dem Autobahndreieck Dernbach in Richtung Köln wieder frei. Am Nachmittag hatte es einen schweren Unfall mit drei Lkw gegeben. Dabei kam ein Mann ums Leben.

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, weil ein Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 15.10 Uhr an einem Stauende auf zwei Lkw aufgefahren war. Dabei sei der Fahrer eines Gefahrguttransporters so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrer der anderen beiden Lkw sind den Angaben zufolge leicht verletzt worden.

Chemikalien müssen umgepumpt werden

Da zunächst nicht klar war, ob Chemikalien ausgelaufen waren, wurde die Unfallstelle zunächst in einem Radius von 150 Metern abgesperrt. Nach einer Untersuchung durch die Feuerwehr geht die Polizei jedoch davon aus, dass bei dem Unfall keine Chemikalien ausgetreten sind.

Bei der Ladung handelt es sich um eine Chemikalie (Vinylacetat), die leicht entzündlich ist und Gefahren für Augen und Atemwege darstellen kann.

Der Inhalt des Gefahrguttransporters muss umgeladen werden. Die A3 ist zwar in Richtung Köln wieder frei. In Fahrtrichtung Frankfurt bleibt sie aber wegen der Bergungsarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Das teilte die Autobahnpolizei Montabaur auf SWR-Anfrage mit.

Lange Staus nach Lkw-Unfall auf der A3

Wegen der Vollsperrung kam es gestern zu langen Staus auf der A3 und den Nebenstrecken. Umleitungen sind laut Polizei ausgewiesen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die ICE-Strecke war zeitweise aus Sicherheitsgründen gesperrt.