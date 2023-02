per Mail teilen

Ein Kleinkind ist nach einem Unfall auf der A1 bei Mehring am Dienstag gestorben. Wenige Stunden später wurde ein Lkw-Fahrer bei einem weiteren Unfall getötet.

Bei schweren Unfällen auf der A1 sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Kleinkind im Krankenhaus verstorben.

Unfall im Baustellenbereich

Am Morgen hatte es mit seinem Vater im Auto gesessen, als bei Mehring aus bisher ungeklärter Ursache eine Frau mit ihrem Wagen auf das Auto auffuhr. Auch der Vater und die Unfallverursacherin wurden schwer verletzt

Der Unfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen zwischen Mehring und dem Dreieck Moseltal. Steil TV

Kilometerlanger Stau auf A1

Während der Unfallaufnahme hat sich ein acht Kilometer langer Rückstau gebildet, in der Gegenrichtung gab es drei Kilometer Stau durch Gaffer.

LkW-Fahrer stirbt nach Unfall am frühen Nachmittag

Am frühen Nachmittag sind am Dreieck Moseltal laut Polizei zwei Lkw ineinander gefahren. Das Führerhaus eines Lkw sei dabei abgerissen und habe Feuer gefangen, der Fahrer wurde eingeklemmt. Er sei vor Ort reanimiert worden, später aber im Krankenhaus verstorben, so die Polizei.