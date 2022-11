Schrott-Boot in St. Goar gesunken

Im Yachthafen von St.Goar ist ein marodes Sportboot gesunken. Die Behörden hatten den Eigentümer schon vor längerer Zeit erfolglos aufgefordert, sich um das Boot zu kümmern.

Von dem gesunkenen Boot gehe derzeit keine Gefahr aus, teilte die Wasserschutzpolizei St. Goar dem SWR am Sonntagabend auf Anfrage mit. Die Treibstoff-Tanks und der Motor des Bootes seien ausgebaut. Daher bestehe keine Gefahr, dass Betriebsmittel in den Rhein fließen. Zudem sei keine Person zu Schaden gekommen, als das 15 Meter lange Boot am späten Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr sank, so die Polizei.

Demnach waren Feuerwehr und Polizeikräfte mehrere Stunden vor Ort. Sie konnten aber nicht verhindern, dass das Boot im Hafenbecken des Yachthafens unterging. Vermutlich sei das Boot so marode gewesen, dass Wasser in es eingedrungen sei, so die Polizei.

Eigentümer ist bekannt, aber meldet sich nicht

Nach Polizeiangaben hatte das zuständige Wassersschifffahrtsamt schon seit längerem versucht, den in Norddeutschland lebenden Schiffseigentümer zu kontaktieren. Bis jetzt habe man von ihm keine Antwort erhalten.

Das gesunkene Boot ist eines von mehreren maroden Booten, die schon seit Jahren im Yachthafen St. Goar liegen. Die unterschiedlichen Eigentümer zahlen nach Angaben der Wasserschutzpolizei ihre Liegegebühr. Daher hätten die zuständigen Behörden keine Handhabe, gegen die Eigentümer vorzugehen.

Yachtclub St. Goar hat schon lange mit Unglück gerechnet

Die maroden Boote sind auch dem Yacht-Club in St. Goar ein Dorn im Auge, dessen Boote ebenfalls im Hafenbecken des Yachthafens liegen. Dieter Lambeck, der Hafenmeister des Clubs, sagte dem SWR: "Wir haben seit Jahren auf die Schrott-Boote hingewiesen. Nun ist es passiert und das erste Boot ist gesunken."

Wie es nun mit den maroden Booten weitergehen soll, weiß der Chef des Yachtclubs noch nicht. Im Fall des gesunkenen Bootes werde das Wasserschifffahrtsamt nun den Eigentümer auffordern, das Wrack zu beseitigen, erklärte die Wasserschutzpolizei. Sollte der Eigentümer nicht darauf reagieren, werde die zuständige Behörde das Boot bergen und entsorgen lassen. Die Kosten würden dann dem Eigentümer in Rechnung gestellt.